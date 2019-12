-ANTALYA'DA 2 MİLYON AVROLUK HİNT DÜĞÜNÜ ANTALYA(A.A) - 06.07.2011 - Hindistan'ın önde gelen demir çelik üreticilerinden bir ailenin kızı ile ülkenin en büyük tekstil firmasının sahibi ailenin oğlu için yapılacak olan ve Antalya'da 5 gün sürecek düğün başladı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşayan ve soyadlarının yayınlanmasını istemeyen iki ailenin çocukları, evlilik töreni için Antalya'daki Mardan Palace Otel'e geldi. Demir-çelik üreticisi bir ailenin kızı olan 25 yaşındaki Payal ile tekstil sektöründe en önde gelen ailelerden birinin oğlu 26 yaşındaki Deepak ve yakınları, 5 gün sürecek düğünün ilk gecesinde biraraya gelerek yemek yedi. Yemekte, Türkiye'den ateş dansı yapan animatörler ve Kafkas ekipleri gösteriler sundu. İngiliz DJ'ler de genç konukların hoşuna gidecek parçalar çaldı. Hindistan'dan gelen müzik grupları ise konuklara kilometrelerce ötedeki vatanlarından esintiler yaşattı. Çoğunluğu çok iyi derecede İngilizce konuşmasına rağmen, konukların otel personeli ile iletişim sorunu yaşamamaları için Hindistan'dan gelen hosteslerin hizmet verdiği düğünde, İngiltere'den gelen kadın dansçılar da konukların ortama ısınması için çimlerin üzerinde yalın ayak dans etti. Her iki ailenin temsilcilerinin, düğün için 4 ay önceden Antalya'ya gelip düğünün yapılacağı alanları bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak planladıkları, otelin bir kanadındaki 250 odanın Hindistan'dan gelen 450 konuğa ayrıldığını bildirildi. Hint geleneklerine göre düğünün masraflarını karşılayan kız tarafının, otele 1 milyon Avro ödediği, ailenin, uçaklarla Antalya'ya getirdikleri konuklarının ulaşımı, her gece otelin ayrı bir yerinde verilen yemekler, eğlenceler ve süslemeler için de ayrıca 1 milyon Avro harcadığı belirtildi. Düğün etkinliklerinde, süsleme amacıyla 25 çiçek türünden 100 bin dal çiçek kullanıldığı ifade edildi. Oteldeki Hint mutfağını hazırlayan ekiple birlikte çalışmak üzere, Hindistan'dan getirilen 40 aşçının iki haftadan beri düğün yemeklerini hazırladığını kaydeden otel yetkilileri, yemekler için 2 ton baharat ve Hindistan'a has sebzelerin, günler öncesinden Antalya'ya getirildiğini bildirdi. Mardan Palace Otel'de, 5 gün sürecek düğünde kına günü ve dini seremoniler gerçekleştirilecek. Yarın yapılacak ''Yağmur Dansı'' etkinliği için denizin 3 kilometre açığından su çekilerek konukların üzerine yağdırılacak. Düğün, 10 Temmuz sabahı sona erecek.