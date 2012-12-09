Antalya'da 17 ilçede fırtına alarmı!

Antalya Valiliği, Elmalı ve Korkuteli ilçeleri dışındaki 17 ilçe ve kent merkezinde yarın yoğun yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullların tatil edildiğini açıkladı.

Bugün İzmir’i vuran yağmur uyarısı, gece Çanakkale ve Kuzey Ege, yarın ise Güney Ege ve Antalya için yapıldı.

Yarın Muğla-Antalya arasında metrekareye 80-100 kilogram yağış düşmesi beklenirken, sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Bu geceye kadar Trakya, Çanakkale, Manisa ve İzmir'de çok kuvvetli yağış olurken, yarın ise kuvvetli yağış Güney Ege'de sürecek. Yağmur Aydın, Muğla ve Denizli arasına daha şiddetli yağacak.

Muğla ve Antalyalılar dikkatli olması gerektiği, yarın Marmaris, Dalaman, Fethiye, Kaş, Kemer, Manavgat ve Alanya'da aşırı yağış beklendiği kaydedildi.

Metrekareye 80-100 kilogram yağış düşebileceğinden, dere yatakları ve alçak kesimlerde sel tehlikesi var. Yağışlı hava salı Günedoğu’ya ilerleyecek ve Batı’da yağışlar ara verecek.

İç Anadolu'ya yarın yeni bir yağışlı hava dalgası daha geliyor ancak kuvvetli lodos havayı yumuşattığından yağışlar genelde yağmur şeklinde düşecek. Eskişehir ve Niğde 8 derece.

Doğu Anadolu'da önemli bir yağış yok, hava açık olduğundan kuvvetli don ve buzlanma etkili. Erzurum gece -14 derece iken gündüz de 2 dereceyi geçemeyecek.

3 büyük kent merkezi

İstanbul yarın sert karayelle soğuk. Sıcaklık 9 derece ama hissedilen 6 derece olacak. Sağanak yağış ise yarın akşam hafifleyecek. Salı günü ara verecek.

Ankara'da yarın kuvvetli lodos var. O yüzden yağışın şekli yağmur, sıcaklık 10 derece.

İzmir'de bu geceye kadar yağmur kuvvetli, yarın rüzgar hafifleyecek ama yağmur sürecek.

Antalya'da okullar tatil

Bu arada akşam saatlerinde Antalya Valiliği'nden bir açıklama geldi.

Buna göre, meteorolojik veriler nedeniyle Elmalı ile Korkuteli ilçeleri hariç, Antalya merkez ve 17 ilçede, ilk-orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.