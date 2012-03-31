Antalya'da 16 yaşındaki kızı yüzlerce erkeğe pazarladılar

16 yaşındaki L.Y. ile Gürcistan uyruklu 29 yaşındaki N.M.'yi erkeklere pazarladıkları iddia edilen biri kadın, 3 kişi tutuklandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde gözyaşları içinde ifade veren L.Y., aylardır yüzlerce erkeğe pazarlandığını söyledi

Soner Kocaer'in Radikal'deki haberine göre; bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Kepez İlçesi Göksu Mahallesi’ndeki gecekonduyu izlemeye aldı. Ekipler, üç gün izledikleri evde fuhuş yapıldığını belirleyince Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle eve baskın düzenlendi. Baskında L.Y. ile Gürcistan uyruklu N.M. kurtarıldı, onlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 27 yaşındaki Necip K., 30 yaşındaki İsmail K. ve 35 yaşındaki Nurcan A. gözaltına alındı.

L.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülerek, uzman pedagog eşliğinde ifade verdi. L.Y. gözyaşları içinde verdiği ifadede, aylardır yüzlerce erkeğe pazarlandığını söyledi. Gürcistan uyruklu N.M. ise sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesini aldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 şüpheli ise Ahlak Büro Amirliği’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, ’Küçük yaşta çocuğa fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık ve yer temin etmek’ suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, bir kişiyi arıyor.