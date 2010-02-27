Antalya'da 16 bin sahipsiz hayvan kısırlaştıralacak

T24 - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hibe edeceği 960 bin lira ile 16 bin sahipsiz hayvanı kısırlaştıracak.





Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan sağlanan maddi kaynak ile 16 bin sahipsiz hayvanı kısırlaştıracak ve özel olarak oluşturulacak özel alana salacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ile Antalya Gönülleri Derneği 'Beni de Sev' Birimi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma sonucu Çevre ve Orman Bakanlığından tamamı 4 yılda ödenmek üzere 960 bin lira kaynak sağlandı.



Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Özgür Erkan, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sahipsiz hayvan kısırlaştırması yapan belediyelere, hayvan başına 60 lira ödenek verdiğini belirterek, şu bilgileri verdi: ''Antalya, bu ödeneği daha önce kullanmamış. Antalya Gönülleri Derneği Beni de Sev Birimi'nden bir arkadaşımız Ankara'ya gitti, önümüzdeki 4 yılda 16 bin sahipsiz hayvanı kısırlaştırmayı hedeflediğimiz projeyi anlattı. Bakanlıktan onay çıktı. Kısırlaştırdıktan sonra fotoğraflarıyla birlikte kayıtlarını göndereceğimiz her 500 hayvan başına ödenek salınacak.''





Projenin diğer ayağının ise daha kapsamlı olduğunu belirten Özgür Erkan, kısırlaştırıp aşıları yapılacak sahipsiz köpeklere mikroçip takılacağını, kedilerin ise sol kulağına çentik atılacağını kaydetti. Özgür Erkan şöyle konuştu: ''Kimliklendirdiğimiz hayvanları yeniden sokaklara bırakmamak için 400 dönümlük alanda doğal bir yaşam ortamı hazırlamayı planlıyoruz. Kısırlaştırılan hayvanların operasyon sonrası bakım alanları, yavrulu anne bakım alanı ve sahipsiz hayvanların özgürce dolaşacağı bölgeler olacak. Beslenme odakları oluşturacağız. Bu şehirdeki kadar çok otel, hiçbir şehirde yok. Otellerle işbirliği yapıp soğutuculu araçlarımızla artık yemeklerini alıp hayvanları besleyebiliriz. Amacımız, sahipsiz hayvanların sokaklarda yaşamalarına engel olmak. Sokaklarda kontrolsüz bir şekilde çoğalıyorlar, arabalar çarpıyor, çöplüklerden besleniyorlar, zehirleniyorlar. İşkence ve tecavüz vakaları oluyor.''