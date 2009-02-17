Antalya'da 120 kilo patlayıcı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmanın ihbar üzerine Sorgun Ormanı'nda yaptığı kazıda 120 kilo A4 ve C4 plastik patlayıcı ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Manavgat İlçesi Sorgun Ormanı'nda beş yıldızlı bir otel inşaatının hemen yanında kazı yaptı. 2 metre genişliğinde 2 metre derinlikte kazılan çukurdan 200 ve 400 gramlık paketler halinde saklanan 120 kilogram plastik patlayıcı ile elekrtonik fünye ve 3 kilogram esrar bulundu.



Jandarmanın örgüt bağlantısı üzerinde durduğu bildirildi. Ele geçirilen patlayıcının 110 bin nüfuslu Manavgat'ı havaya uçuracak derecede olduğu kaydedildi.



