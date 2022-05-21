T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'ya yerleşen Ukraynalı 'baba', çocuklarını öldürdü, eşini yaraladı!

Çocuklarını öldüren adam gözaltına alındı

21 Mayıs 2022 12:47

Ukrayna'daki savaştan kaçıp Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen O.N. (38), tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaraladı, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) öldürdü.

Sabah eken saatlerde meydana gelen olayda, Ukrayna'dan savaştan kaçan O.N. ile Y.N. arasında kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.N., bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.

Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, O.N.'yi, yaralı eşi, ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. O.N. gözaltına alındı.

Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. (DHA)

 

antalyaantalya cinayetukraynaukraynalı baba
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24