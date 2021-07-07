Antalya'ya gelen turist sayısı açıklandı; hangi ülkeden kaç turist geldi?

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, ocak-haziran döneminde Koronavirüs salgını ve bazı ülkelerin uçuş kısıtlamasına rağmen kenti, 1 milyon 551 bin 633 turist ziyaret etti. Rusya 439 bin 209 turistle kente en fazla turistin geldiği ülke oldu. Rusya'yı, Ukrayna, Almanya ve Polonya takip etti.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle dünyanın değişik ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Salgın tedbirleri kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı tesislerde, farklı ülkelerden gelen misafirler, sağlıklı ve güvenli şekilde tatil yapmanın keyfini sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'yı ocak-haziran döneminde salgına ve bazı uçuş ülkelerin kısıtlamalarına rağmen 1 milyon 551 bin 633 turist ziyaret etti.

Rusya 439 bin 209 turistle kente en fazla turistin geldiği ülke oldu. Rusya'yı, 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya, 90 bin 739 turistle Polonya takip etti. (A.A)