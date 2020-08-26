Antalya'ya 3 günde 100 bin turist geldi

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya'ya yurt dışından 3 günde 510 uçakla 100 bin yolcu geldiğini açıkladı. Sputniknews'ün haberine göre Varol, "Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yurt dışından 3 günde 510 uçağa ve 100 bin yolcuya hizmet vermişiz, çok önemli bir rakam" dedi.

Antalya Havalimanı’na 31 ülkeden yolcu geldiği bilgisini veren Varol, “Dış hatlarda yılbaşından itibaren 1 milyon 300 bin yolcunun Antalya'ya geldiğini görüyoruz. Bu rakamın neredeyse yarısı sadece ağustosta gerçekleşmiş" diye konuştu.