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Ekonomi

Antalya valisi: Şoförler 50 liraya müzekart alıp tuvalete istediği kadar girsin

Antik kent Perge'de esnaf zor durumda

29 Nisan 2017 13:36

Antalya kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Roma döneminden kalma antik şehir Perge'yi ziyareti sırasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel'in 'şoförlerin tuvalet konusunda kendilerini BİMER'e şikayet ettiğini' belirtmesi üzerine "Şoförler de 50 liraya müzekart alsın, bir yıl boyunca tuvalete istediği kadar girsin" önerisinde bulundu. 

Antalya Valisi Münir KaraloğluTur şirketlerinde çalışan şoförler turistleri getirdikten sonra yiyecek ya da içecek bulabilecekleri yakında bir büfe olmadığını söyleyerek, “Tuvalete girmek istediğimizde bizden 25 lira giriş ücreti isteniyor. Biz de birkaç kilometre ötedeki Aksu İlçesi'ne giderek ihtiyacımızı gideriyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Aksu ilçesi sınırlarında yer alan, bir dönem Pamfilya Bölgesi'ne başkentlik yapan, eski dönemlerin en güzel ve en zengin şehirleri arasında gösterildiği belirtilen antik Perge şehri günümüze kadar dik durmaya devam ediyor. Kazılarda çıkan heykellerinin yanı sıra birçok buluntusuyla Antalya Müzesi'nin en önemli besleyicisi arasında yer alan Perge'de ziyaretçi sayısında ciddi düşüş kaydedildi. 2014 yılında 190 bin turisti ağırlayan Perge, 2015'te 112 bin 390 kişiyi ağırlarken, bu sayı geçen yıl 60 bine kadar düştü.


Yeni stantlarla 'daha çok satış' bekleniyordu 

Pergeli kadınlarTurist sayısının düşüşü, en çok antik Perge ören yeri giriş kapısı önünde açtıkları stantlarda tatilci ve turistlere yönelik çeşitli hediyelik ve dekoratif süs eşyaları üretip satan Pergeli kadınları etkiledi. Geçen yıl yenilenen 24 stantta daha çok satış yapacaklarını düşünen kadınlar, beklediklerini bulamadı. 2.5 metrelik stantlara aylık 200 lira kira ödeyen kadınlardan 10'u iş yapamadıkları gerekçesiyle stantlarını bıraktı. Satışa devam eden kadınlar ise eskisi gibi iş yapamadıklarını belirterek, turist sayısının düşmesinin devam etmesi durumunda stantlarını kapatacaklarını söyledi.

Antik şehir Perge, tüm Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri

 

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