Antalya Valisi, "İranlılar ve Ruslarla ilgili vatandaştan çok şikayet geliyor" dedi talimat verdi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Özellikle İranlılar ve Ruslarla ilgili vatandaştan çok şikayet geliyor. 'Biz önlemlerimizi alıyor evimizde kalıyoruz, ancak onlar sokakta geziyor' diyorlar. Yerleşik yabancılarımızı da kurallara uymalarını sağlayalım” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya mülki idare amirleri ve güvenlik birimleriyle korona virüs tedbirlerini değerlendirdiği video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Vali Yardımcıları, 19 ilçe kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Sahil Güvenlik İl Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt da katılarak güvenlik tedbirleri ve uygulamaların seyri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Keyfi olarak kimse sokağa çıkmasın"

Korona tehdidinin artmaması adına sokaklardaki yoğunluğun muhakkak azaltılması gerektiğine dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Bu yoğunluğu azaltma noktasında parklarda, banklarda keyfi olarak oturanları uyaralım ve ceza yazmaktan çekinmeyelim. Bu kararları artık duymayan kalmadı. Tehlikesini de bilmeyen yok. Bizim amacımız ceza yazmak değil ama vatandaşımız da kendi sağlığını ve toplum sağlığını düşünmüyorsa, hala keyfi olarak gezmeye devam ediyorsa ona da ceza yazmamız gerekiyor. Gençler de keyfi olarak gezmesin, park ve bahçelerde oturmasın. Kimse kuralları suistimal etmesin. Hala ciddiye almayanlara ceza yazalım. Kimsenin keyfi olarak toplum sağlığını riske atmasına müsaade etmeyelim. İlçelerde dahil olmak üzere ne kadar hareketi azaltırsak bu salgını bertaraf etmemiz o kadar kolaylaşır” ifadelerine yer verdi.

"Yabancılar da uyarılsın, gerekirse cezalandırılsın"

Özellikle Alanya ve Konyaaltı’nda yerleşik yabancıları da kurallara uyma noktasında uyarılarda bulunulması gerektiğine vurgu yapan Karaloğlu “Onlara da kuralları anlatalım. Onlar da kurallara uysun. Özellikle İranlılar ve Ruslarla ilgili vatandaştan çok şikayet geliyor. 'Biz önlemlerimizi alıyor evimizde kalıyoruz, ancak onlar sokakta geziyor' diyorlar. Yerleşik yabancılarımızı da kurallara uymalarını sağlayalım” dedi.

Seyahat izin belgesi verilirken de mutlaka genelgeye uyulması gerektiğine vurgu yapan Karaloğlu, amaçlarının seyahati azaltmak olduğunu belirterek geçerli mazereti olmayan kimseye seyahat izin belgesi verilmemesi noktasında kaymakamlara talimat verdi.

Vefa gruplarına TYP takviyesi

Toplum Yararına Programlar (TYP) personelinin de Vefa Destek Gruplarında yardımcı personel olarak alınabileceğini de belirten Vali Karaloğlu, “Vefa Destek Gruplarımızın etkili bir şekilde vatandaşa ulaşması çok önemli. Denetimler arttıkça Polis ve Jandarmaya düşen görevler de artıyor. Bu sebeple öğretmenlerimiz, okullarımızın müdür yardımcıları ve müdürleri, imamlarımız, müftülük personellerimizi vefa destek gruplarında görevlendirebilirsiniz. TYP personelimizi de yardımcı personel olarak çalıştırabilirsiniz. Kolilerin taşınmasında, yardımların ulaştırılmasında TYP personeli destek gruplarımıza yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

"Antalya’yı krizden çıkarken ayakta tutmamız lazım"

19 ilçede Vefa Sosyal Destek Gruplarının, sağlık personelleri ve güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaları anlatan Kaymakamlara Vali Karaloğlu “Her birinize ve personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Antalya’da şu ana kadar önlemler kontrollü bir şekilde gidiyor. Nüfus sayımız ile hasta sayımızı orantıladığımızda Türkiye’deki en iyi illerden bir tanesiyiz. İnşallah el birliği ile bu sıkı tutuşu devam ettirirsek, vaka sayılarını bu seviyede tutabilirsek krizden hızlıca çıkmış oluruz. Bizim Antalya’yı krizden çıkarken ayakta tutmamız lazım. Antalya’ya sadece Antalya’nın değil Türkiye’nin de ihtiyacı var” dedi.

Toplantıda Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ile İl Emniyet Müdürü Antalya’ya giriş ve çıkışlarda kontrolün devam ettiğini belirterek, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar kıyılar Sahil Güvenlik Ekipleri ve drone ile kontrol edilirken, 13 uygulama noktasında da kontrollerin sorunsuz devam ettiğini Antalya’ya ara yollardan girmeye çalışanları da yakalayarak cezai işlem yaptıklarını açıkladılar.