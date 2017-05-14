Antalya Valisi, Çin halkına yaptığı daveti ‘geri çekti’

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter’da “Bütün Çin'i selamladım, Antalya'ya davet ettim” notuyla paylaştığı mesajını sildi.

Vali Karaloğlu, Çin’in Anhui eyaletinin başkenti Hefei ile Antalya arasında kardeş şehir protokolü imzalamıştı. Karaloğlu, ziyaret çerçevesinde ekonomik temaslarda bulunmuştu.

Antalya’da içki yasağı ile gündeme gelen Vali Karaloğlu, Twitter’dan paylaştığı bir mesaj ile sosyal medyada gündem olmuştu. Vali Karaloğlu, daha sonra bu mesajını sildi.

Valinin sildiği mesaj şöyleydi:

İçki yasağı

Antalya’da geçtiğimiz günlerde açık alanda alkol tüketimi yasaklanmıştı. Yasak, sosyal medya başta olmak üzere ülke gündeminde geniş yer kaplamış ve ‘Turizmi bitirecek karar’ olarak yorumlanmıştı. Tartışmalarla ilgili olarak Antalya Valiliği’nden, “Bu güzel kentin ülkemiz adına üstlendiği misyonun, turizm açısından taşıdığı önemin ve diğer hassasiyetlerin farkında olan ve bunun gereğini yerine getiren bir yönetim anlayışı çerçevesinde ve tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz. Ayrıca kararda her şey açık ve net olmasına rağmen ‘Antalya'da turizmi bitirecek karar’, ‘Alkol içmeyi yasaklayan karar’ gibi başlıklarla haberleştirilmesini, habercilik etiği açısından doğru bulmadığımızı ifade ederiz. ” ifadeleri kullanılarak bir açıklama yapılmıştı.