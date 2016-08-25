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Politika

Antalya Valisi: Cerablus düşmüş, o zaman makarena!

Demirtaş, PYD Menbiç'i ele geçirdiğinde "O zaman dans" diye tweet atmıştı

25 Ağustos 2016 14:15

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TSK'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Cerablus’a girişini resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Vali Karaloğlu'nun 'makarena dansı' yapan kişilerin yer aldığı paylaşımı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın daha önce Twitter'dan yaptığı Membiç paylaşımına yanıt olarak yorumlandı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Vali Karaloğlu, 4 kadının 'makarena dansı' yaptığı videoyu, “Cerablus düşmüş! Ozaman kalkın oynayalım” notu ile paylaştı. Paylaşımının sonuna gülümseyen işaret koyan Vali’nin paylaşımı, çok sayıda beğeni ve retweet aldı. Karaloğlu’nun 150 bin 214 takipçisi bulunuyor.

 

Demirtaş'a gönderme yaptı

 

12 Ağustos'ta HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Membiç'in IŞİD'in elinden alındığı yönündeki haberler üzerine Twitter'dan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na daha önce yaptığı, "PYD'nin Fırat'ın batısına geçmesi durumunda müdahale edileceği" yönündeki açıklamalarını hatırlatmıştı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberi Twitter üzerinden Davutoğlu'na soran Demirtaş, "Doğru mu bu hocam" demişti.

Davutoğlu'na yönelttiği sorunun ardından bir paylaşımda daha bulunan Demirtaş, paylaştığı video için ise, "Hay Allah doğruymuş! ozaman dans" yazmıştı.

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AntalyaMünir KaraloğluTSKÖSOCerablusmakarenaHDPSelahattin Demirtaş

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