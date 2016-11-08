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Antalya Valiliği: Gösteri ve yürüyüşler OHAL süresince yasak

Valilik, ilk defa "OHAL süresince" ifadesini kullandı

08 Kasım 2016 22:16

Antalya Valiliği tarafından gösteri ve yürüyüşlerin engellenmesine yönelik alınan kararla 'OHAL süresince' ifadesi ilk kez kullanıldı.

Antalya Valiliği tarafından Eğitim Sen Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü'ne tebliğ edilen yazıda, "Kapalı-açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, stant açma ( ticari stantlar hariç), oturma eylemi, çadır kurma, basın açıklaması ve benzeri tarzdaki bildirimli veya bildirimsiz her türlü eylem ve etkinliklerin tamamının OHAL süresince Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızın iznine bağlandığı, izinsiz yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin ise il genelinde valilik makamının 04.11.2016 tarih ve 2016/1199 sayısına kayden yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

 

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