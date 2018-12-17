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Antalya Valiliği: Antalya'da okullar tatil haberi doğru değil

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valiliği, sağanak nedeniyle 17 Aralık Pazartesi günü kentte okulların tatil olduğuna yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımları yalanladı

17 Aralık 2018 01:51

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valiliği, sağanak nedeniyle 17 Aralık Pazartesi günü kentte okulların tatil olduğuna yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımları yalanladı.
Antalya\'da 17 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olduğuna yönelik sosyal medya hesaplarında, Antalya Valiliği resmi internet sitesi görseli eşliğinde yapılan paylaşım yalanlandı.
Valiliğin resmi twitter hesabından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Valiliğimizin twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler dileriz” denildi.

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