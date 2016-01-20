Antalya Valiliği 12 oyunu 18 yaşından küçüklere yasaklandı

Antalya Valiliği, 18 yaşından küçük çocukların psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek GTA, Call Of Duty, Half Life ve Metin2 gibi 12 oyunun, internet kafelerde ve elektronik oyun yerlerinde oynanmasını il genelinde yasakladı.

Antalya Valiliği tarafından alınan kararla, 18 yaşından küçüklerin internet kafelerde ve elektronik oyun yerlerinde, ’Bloodrayne, Bloodrayne 2’, Grand Theft Auto (GTA), Epidos from Liberty City, ’San Andreas’, ’Grand Theft Auto 3, ’Grand Theft Auto 2’, ’Grand Ilieit Auto (Add OK)’, ’Hitman’, ’Global Operations’, ’Sniper Elite’, ’Battlefield Vietnam’, ’Wolfenstein’, ’The Godfather’, ’The Godfather II’, ’Metin2’, ’Knight Online’, ’Call Of Duty’ ve ’Half Life’ adlı oyunların oynanmasının yasaklandığı kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Akif Arıcı'nın haberine göre, açıklamada, yasaklanma gerekçesi, 23 Mayıs 2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı ’İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi’ hakkında kanuna dayandırıldığını belirtildi. Yasak konulan oyunların uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik edebileceği kaydedildi.

55 oyun incelendi

Malatya Valiliği tarafından akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafından 55 bilgisayar oyununun incelenerek hazırlanan rapora atıfta bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İncelenen 55 oyundan 12’sinin 18 yaşından küçükler tarafından oynanmasının sakıncalı olabileceği yönünde kanaat oluşmuştur. Bilgisayar (video) Oyunları Sınıflandırma - Derecelendirme Raporu’nun Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sunulduğu, bu bağlamda şiddet ve benzeri kötü alışkanlıklara teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olması sebebiyle oyunların oynanmasının yasaklanmasına karar verildi."

12 yaşından küçüklerin bilgisayar oyunu oynanan salon ve internet kafelere veli veya vasileri eşliğinde girebileceklerine değinilen açıklamada, 15 yaşından küçüklerin yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmayacakları, yasaklara uymayan işletmeci ve sorumlular hakkında da idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

GTA İÇİN ÇOK SAYIDA KARAR VAR

Dünyanın en popüler bilgisayar oyunu serilerinden olan Grand Theft Auto'nun (GTA) beşinci oyunu 2014'te piyasaya çıkmıştı. Kadına karşı şiddet unsurları barındırdığı için oyunun satışı Avustralya'da yasaklanmıştı.

GTA 5 hayali bir şehir olan ancak Los Angeles'dan esinlenilerek hazırlanan Los Santos'da geçiyor. Oyuncular üç sabıkalıyı kontrol ederek şehirde bir dizi suç işliyor.

Müzik ve sinema eserlerini de geride bırakarak, eğlence sektörünün 1 milyar dolarlık satış gelirini en hızlı aşan eseri olan oyun, onlarca ödül kazanmasına rağmen içerdiği şiddet unsurlarıyla eleştiri konusu da olmuştu.