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BBC Türkçe

Antalya uçağında bilinmeyen nedenden dolayı sekiz kişi fenalaştı, uçak acil iniş yaptı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Antalya'ya giden Transavia Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, "garip bir kokunun ardından" 8 yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine Avusturya'nın başkenti Viyana'ya zorunlu iniş yaptı. İki yolcu ambulansla hastaneye kald

13 Mayıs 2018 19:12

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Antalya'ya giden Transavia Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 8 yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine Avusturya'nın başkenti Viyana'ya zorunlu iniş yaptı.

Görgü tanıklarına göre, uçağın içinde "garip bir kokunun yayılmasının ardından" yolcular kendilerini rahatsız hissetmeye başladı.

Transavia Hava Yolları'na ait HV163 sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, 185 yolcusuyla birlikte Pazar sabahı saat 06:00'da Antalya'ya gitmek üzere Amsterdam'dan havalandı.

Ancak kalkıştan yaklaşık bir saat sonra uçaktaki 8 yolcu aniden fenalaştı. Koridora uzanan hastalara ilk müdahale, kabin personeli tarafından yapıldı. Bu arada pilot, Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Hastalardan ikisi, havalimanında hasır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 hastanın tedavisi ise, ayakta gerçekleştirildi.

Transavia Hava Yolları, yolcuların rahatsızlanmasına neden olan şeyin belirlenmesi için uçağın Hollanda'ya geri dönmesine karar verdi.

Yolcuların Türkiye'ye götürülmesi için Viyana'ya başka bir uçak gönderildi.

Uçaktaki yolculardan Hetty Roelofsen, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Roelofsen arkasında, yanında ve ön tarafında oturan birçok kişinin aniden rahatsızlandığını belirterek, "Bir kişi, garip bir koku duyduktan sonra fenalaştı" dedi.

Soruna neyin yol açtığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Hava yolu sözcüsü, Amsterdam'da inceleme ve araştırmanın ardından gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.

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