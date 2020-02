Antalya turizminde kasım rekoru

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BU yıl ocak ayından itibaren her ay tarihinin en iyi turizm rakamlarına ulaşan Antalya, kasım ayını da tarihi rekorla kapattı. Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla gelen toplam turist sayısı 13 milyona yaklaşırken, 2018 Kasım ayı, 277 bin turistle Antalya turizm tarihinin en yüksek kasım rakamına ulaştı.

Türkiye\'nin turizm başkenti Antalya\'nın kasım ayı sonu itibariyle turizm rakamları belli oldu. Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı 12.5 milyon, Gazipaşa-Alanya Havalimanı aracılığıyla gelen turist sayısı da 350 bini aştı.

EN YÜKSEK KASIM AYI

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yılın 11 aylık dönemine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Aralık, turizmde yılın en durgun ayı olduğu için verileri değiştirecek çok fazla etkiye sahip olmadığını dile getiren Recep Yavuz, “O nedenle kasım sonu itibarı ile sayılara dayanarak yapılacak veriler yanıltıcı olmaz. Yılbaşında ortaya konulan 14 milyon hedefine çok yaklaşıldı ve hedefte çok büyük bir yanılma yok diyebiliriz. 2018 Kasım ayı, 277 bin ile Antalya turizm tarihinin en yüksek kasım ayı turist sayısıyla kapandı. Kasım ayında en çok turist, 88 bin kişiyle Almanya\'dan geldi. Rusya\'dan ise 76 bin turist geldi. İngiltere, Polonya, İsrail ve Ukrayna, kasım ayının Antalya turizminde yükselen ülkeleri\" dedi.

2014\'Ü 1 MİLYON GEÇTİ

11 aylık dönemde 11 milyon 393 bin kişiyle turizmde bugüne kadar en iyi yıl olan 2014\'e göre 2018\'de 1 milyon daha fazla turist geldiğine işaret eden Yavuz, “İki zor yılın ardından tekrar eski günlere dönerken kazandıklarımız ve kaybettiklerimiz oldu. 2018 yılında 2014 yılına göre artış sağlayan ülkeler Rusya, Ukrayna, İngiltere, Polonya, Beyaz Rusya, İsrail, Litvanya, Slovakya, Macaristan oldu. 2018 yılında 2014 yılına göre düşüş gösteren ülkeler ise Almanya, Hollanda, Kazakistan, Belçika, Danimarka, İsveç, İsviçre, Fransa, Avusturya, Norveç, İran, Finlandiya, İtalya oldu. Bu durumda İngiltere hariç Batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri 2014 yılına göre kan kaybederken, Rusya, Ukrayna ve Doğu bloku ülkelerinde artışlar gerçekleşti\" dedi.

HER 5 TURİSTTEN 2\'Sİ RUS, 1\'İ ALMAN

Antalya Havalimanı\'ndan giriş yapan 24 ülke vatandaşlarını kıyaslayan Yavuz, sadece İran ve az miktarda Kazakistan\'dan düşüş yaşandığını söyledi. 24 ülkenin 22\'sinde ziyaretçi sayısı 2017 yılına göre artarken, sadece iki ülkede düşüş olduğunu belirten Yavuz, “Yılın en büyük artışı yüzde 127 ile Polonya\'dan oldu. 11 ay sonunda Polonya\'dan 375 bin turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 155 artış yaşanan Slovenya pazarında sayıların düşük olması nedeniyle genel dağılıma etkisi çok sınırlı kaldı. Antalya\'nın turist demografisi çok değişmemekle birlikte, krizli dönemlerde yeni aktörlerin devreye girdiği görülüyor. Bu senenin sürprizleri bence İngiltere ve Polonya\'ydı. Yıl bitimine doğru ilk altı ülke Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Polonya ve Hollanda. Her 5 turistten 2\'si Rus, 1\'i Alman oldu\" dedi.

SAYI EN YÜKSEK AMA GELİR EN DÜŞÜK SEVİYEDE

\'Gelirler düştü, ucuz turist geliyor\' sözünün de son zamanların değişmez söylemi olduğunu belirterek, gelir ortalamasını da ele alan Yavuz, “Zira Türkiye geneline baktığımızda en çok turist gelen 2018 yılında turizm gelirleri en düşük seviyesine indi. Kişi başı yıllık turizm geliri ortalaması, 2001\'de 655, 2002\'de 715, 2003\'te 740, 2004\'te 759, 2005\'te 766, 2006\'da 722, 2007\'de 692, 2008\'de 742, 2009\'da 697, 2010\'da 670, 2011\'de 709, 2012\'de 715, 2013\'te 749, 2014\'te 775, 2015\'te 715, 2016\'da 633, 2017\'de 630 ve 2018\'de ise 625 dolar. Bu, 2018 yılının 9 ay sonundaki rakam. Aralık sonu itibarı ile biraz daha aşağıda olacağını öngörebiliriz. Şimdi herkes bu 625 doların nasıl 700\'lerin üzerine çıkarılacağını düşünüyor\" diye konuştu.



