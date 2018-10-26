Antalya turizmi, tüm zamanların rekorunu yıl bitmeden kırdı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 25 Ekim itibarıyla sadece hava yolu ile kente 12,5 milyon turist geldiğini belirterek, \"Yıl sonunu beklemeye gerek yok. Şu an elimizdeki rakamlar, 12,5 milyona yaklaştı ve bütün zamanların yıl rekoru kırıldı\" dedi.

Bu sene Antalya için \'Turizmde 14 milyon ziyaretçi\' hedefiyle yola çıkılırken, yılın bitmesine 2 aydan fazla süre kala kent tarihinin en yüksek turist sayısına ulaşılarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu yıl Perge Antik Kenti\'nin \'tema\' olarak belirlenmesi ve \'14 milyon turist\' hedefini ortaya koyan Vali Münir Karaloğlu, 25 Ekim itibarıyla Antalya\'nın sadece hava yoluyla 12,5 milyon turist sayısına ulaştığını, bu yıl turizmle ilgili en önemli ve mutlu eden konunun sezonun uzaması olduğunu söyledi.

HEDEF 12 AY TURİZM

Antalya\'da turizm sezonunun ağırlıklı olarak haziran ile eylül arasına sıkıştığına dikkat çeken Karaloğlu, \"Antalya\'da yatak kapasitemiz belli. Zaten haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında pik rakamları gördük. 2 milyon 400- 450 bin bizim pik rakamımız. Turist sayısını artırabilmenin en kestirme yolu sezonu uzatabilmektir. Yani 4 aya sıkışmış sezonu biz 8- 9 aya, nihai hedefimiz Antalya\'yı 12 ay turizm yapılabilir hale getirmek. Bunu başarabilirsek biz o zaman bugün 14 milyon değimiz rakamları 20- 25 milyona taşıyabileceğiz. Şehir, şehir yöneticileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör bunu hep beraber başaramazsak o rakamları da konuşamayız. Bu sene bunu kısmen başardığımız görülüyor\" diye konuştu.

SEZON NASIL UZADI?

Bu yıl sezonun eylülden kasım ayına kadar uzamasının nedenlerini de anlatan Vali Karaloğlu, \"Sezonun uzamasının farklı sebepleri var, tanıtım çalışmaları gibi. Ama esas başka bir faktör, pik zamanda yüzde 100 doluluğa ulaştığımızdan dolayı fiyatlar çok yükseldi. Pik zamanda Antalya\'ya tatile gelemeyenler, pik zamanın dışındaki aylarda tatile gelmeye başladı. Bazen şunu tartışıyoruz; turist sayısı mı, turist başı gelir mi önemli? İkisi de çok önemli. Biz 12 milyonu geçemezsek Antalya\'da turizmi dört ayın dışına yayma şansımız yok. Ama 12 ayı bulduğumuzda onu zaten diğer aylara yaymak zorundasınız\" dedi.

EKİMDE TEMMUZ RAKAMLARI

Ekim ayında temmuz rakamlarının görüldüğünü ve çok sevindirici olduğunu kaydeden Karaloğlu, \"Ekimde 1,5 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşacağız. Tarihinde ilk defa Antalya 1,5 milyonları görecek 2018\'de. Ekim ayı olarak da yıl olarak da bugünkü rakamları hiç görmedik. Antalya bugün itibarıyla yıllık rakamlar açısından da bütün zamanların rekorunu kırdı. Yıl sonunu beklemeye gerek yok. Şu anda elimizdeki rakamlar 12,5 milyona yaklaştı ve bütün zamanların yıl rekoru kırıldı. Öyle gözüküyor ki yılsonunda biz 14 milyonu az bir şey geçeceğiz ve 14 milyon hedefine ulaşmış olacağız. Ekim ayı tarihinin en iyi rakamları, şimdi kasım ayı da bütün zamanların en iyi rakamları olduğu rezervasyonlardan belli. Otellerimizin doluluğu yüzde 70\'lerde, bu önceki yıllara göre yine kasım ayında çok iyi bir rakam olacak\" diye konuştu.

BELEK VE KEMER\'DE PARÇALI ARITMA TESİSLERİ BİRLEŞİYOR

Sezonun uzaması ve sayının artmasıyla ilgili gelecek yıllara yönelik hazırlıklardan da bahseden Vali Karaloğlu, turizm sektörü temsilcileriyle ciddi toplantı yapıldığını söyledi. Karaloğlu, \"Gündemi, turizm bölgelerinde altyapı ve çevre yatırımları, atık su meselesi, arıtma, içme suyu, çevre temizliği, katı atığın bertarafı, denizin temizliğini konuştuk. Önümüzdeki senelerde gelecek sayıya göre şehrimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy\'un girişimleri ve liderliğinde Belek bölgesinde BETUYAB ve Büyükşehir Belediyesi ile üçlü bir protokol yapıldı. Bütün arıtma tesisleri, kolektörler, terfi merkezlerini yeniliyoruz. Büyükşehir belediyemiz yapacak ve benzer bir metodu Kemer bölgesi için de konuştuk. Mesela Kemer bölgesinde her turizm tesisine ayrı bir arıtma tesisi yapılarak, verimsiz arıtma tesislerini birleştirerek ikiye düşürme konusunda bir projeyi bize sundular. Sektör de elini taşın altına koyacak\" dedi.

EMİNE ERDOĞAN\'IN \'OTELLERDE SIFIR ATIK\' PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın yürüttüğü \'Turizm tesislerinde sıfır atık\' projesinin uygulanmasıyla ilgili otel yöneticileriyle çalışmalar yapıldığından da bahseden Vali Karaloğlu, geçen hafta Manavgat bölgesindeki otelcilerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının bir araya geldiğini söyledi. Uzmanların otel profesyonel yöneticilerine seminerler verdiğini belirten Karaloğlu, \"Şu anda 30\'a yakın otel sadece Manavgat bölgesinden sıfır atığa geçmek için bakanlığa müracaat etti ve onları eğitiyoruz. Şehirdeki bütün otellere yayılsın arzusundayız. Yani otellerimiz çevreci oteller olsun. Kendi ürettiği atığı kendisi bertaraf eden otellere dönüşsün ve bunu da kendi tanıtımında kullansın. Artık gelen müşteri, otelin çevre koşullarına ne kadar uyup uymadığına da dikkat ediyor. Bu aynı zamanda hem kentin hem de tesisler açısından ciddi bir tanıtım olacak\" diye konuştu.

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