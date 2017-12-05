Antalya turizmi, toparlandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - GEÇEN yıl kötü sezon geçirilen Antalya turizminde, yılın 10 aylık döneminde yüzde 60\'ı aşan artışlar görülürken, kasım ayında 2016 rakamlarına dönüldü. Antalya Havalimanı\'na, bu yıl Kasım ayında, geçen yıla oranla yüzde 1 artışla 141 bin turist gelirken, toplamda ise yüzde 58 artışla 9 milyon 617 bin kişiye ulaşıldı.

Türkiye\'nin \'turizm başkenti\' ve dünyanın en çok ziyaret edilen kentleri arasındaki Antalya, tarihinin en kötü yılı olarak geride bıraktığı 2016\'nın ardından 2017\'de, Rusya krizinin çözüme kavuşturulmasıyla bu pazarda yaşanan rekor artışlarla yeniden toparlandı. Geçen yılın Eylül ayında, Rusya krizinin sona ermesiyle birlikte hızlı geri dönüş sağlanan Rusya pazarı, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar rekor yükseliş sergiledi. Antalya turizmi, Rusların tatil sezonunun sona erdiği kasım ayında ise Avrupa pazarındaki düşüşlerin de etkisiyle 2016 rakamlarına döndü.

KASIM AYI, 2016 GİBİ

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, kasım ayında kente gelen turist sayısı, geçen seneye göre yüzde 1 artış göstererek, 141 bin 444 kişi oldu. 2014 ve 2015 yılları kasım aylarına göre, ciddi oranda düşüş gözlendi. Antalya\'nın en önemli iki pazarını oluşturan Rusya ve Almanya, kasım ayında da en çok turistin geldiği ülkeler oldu. Almanya\'dan 2014\'te 149 bin, 2015\'te ise 130 bin turistin geldiği kente, geçen sene kasım ayında ise 59 bin turist gelmişti. Bu kasım ayında, geçen seneye göre, yüzde 28 kayıp yaşanan Alman pazarından 43 bine yakın turist geldi. Rusya\'dan ise yılbaşından bu yana süren rekor artış oranı, yüzde 29\'a düştü. Ruslar, geçen sene kasım ayında 24 bin olan turist sayısını, bu yıl aynı dönemde 31 bine yükseltti.

HAVALİMANI TOPLAMI 9.6 MİLYON

Antalya Havalimanı\'na 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında gelen turist sayısı ise geçen seneye göre, yüzde 58 artışla 9 milyon 617 bine yükseldi. Geçen sene, aynı dönemde 6 milyon 75 bin kişi gelen kente, 2015\'te 10 milyon 760 bin, 2014\'te ise 11 milyon 393 bin kişi gelmişti.

RUSLARDAN YÜZDE 688\'LİK ARTIŞ

Antalya\'ya gelen turist sayısı, sadece Antalya Havalimanı aracılığıyla gelen turistler açısından ele alındığında, toplam 9 milyon 617 bin kişinin yüzde 38\'ini oluşturan Ruslar, ilk sırada yer aldı. Geçen sene 469 bin kişinin geldiği Rusya\'dan bu yıl, yüzde 688 artışla 3 milyon 695 bin kişi geldi. Ruslar, bu rakamla 3 milyon 478 bin kişinin geldiği 2014 ve 2 milyon 833 bin kişinin geldiği 2015\'i de geride bıraktı.

ALMANLAR, 2016\'DAN DAHA KÖTÜ

Rusya pazarında bu yıl yüzü gülen turizm sektörü, en önemli iki pazardan diğeri olan Almanya\'da ise geçen seneden de daha kötü bir dönem yaşadı. Toplam turist sayısının yüzde 16.8\'ini oluşturan Almanya\'dan, geçen yıl 11 aylık dönemde 1 milyon 936 bin olan turist sayısı, bu yıl yüzde 16 düşüşle 1 milyon 622 bine geriledi. 11 aylık dönemde, Almanya\'dan 2014\'te 2 milyon 766 bin, 2015\'te ise 2 milyon 943 bin turist ağırlanmıştı. Bu iki yıla göre, 2017\'de yüzde 50\'ye yakın düşüş gözlendi.

UKRAYNA, MORAL OLDU

Son 2 yıldır sıkıntılı günlerin yaşandığı sektörde Ukrayna pazarı, moral olmayı sürdürüyor. Geçen yılın 11 aylık döneminde 572 bin Ukraynalının geldiği kente, bu yıl yüzde 24 artışla 712 bin kişi geldi. Ukrayna, toplam turist sayısının yüzde 7.5\'ini oluşturdu. Bu yılın 11 aylık dönemine bakıldığında, geçen seneye göre, Kazakistan pazarında da yüzde 89\'luk artışla 237 bin turist dikkat çekti.

İNGİLTERE TOPARLANDI, HOLLANDA\'NIN DÜŞÜŞÜ SÜRDÜ

Önemli pazarlardan İngiltere\'de, geçen yıl yaşanan düşüşler, bu yıl az da olsa toparlandı. Geçen sene 331 bin İngiliz’in geldiği kente, bu yılın 11 aylık döneminde yüzde 8 artışla 357 bin turist geldi. İngiltere\'den aynı dönemde, 2014 yılında 425 bin, 2015 yılında da 434 bin turist gelmişti.

Hollanda pazarı ise kötü geçen 2016\'dan bu yıl daha da kötü geçti. 11 aylık dönemde, 2014\'te 483 bin, 2015\'te 429 bin rakamlarının görüldüğü Hollanda\'dan geçen sene 303 bin turist geldi. Bu yılın 11 aylık döneminde ise yüzde 16 daha gerileyerek, 254 bin turist geldi. Bu yılın 11 aylık döneminde İsrail, Polonya, Beyaz Rusya, İran, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa ve Macaristan pazarlarında artışlar gerçekleşti. Almanya ve Hollanda\'nın yanı sıra Belçika, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç, Avusturya ve Finlandiya pazarlarında da önemli düşüşler yaşandı.

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