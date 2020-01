Antalya Ticaret ve Sanayi Odası otoparkında patlama; 10 yaralı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası otoparkında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, patlamanın bir terör eylemi ya da bir kaza olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Hayati tehlike yok" dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de can kaybının olmadığını açıkladı. Antalya Valisi, cam kesikleri nedeniyle 10 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

DHA muhabiri Hasan Demirbaş'ın aktardığına göre, patlamaya bir aracın neden olduğu söylenirken, henüz net bir bilgi yok. Demirbaş, patlamanın meydana geldiği yerde dört tane patlamış araç gördüğünü söyledi.

Patlama sonrası ilk görüntüler şöyle:

CNN Türk canlı yayınına bağlanan bir görgü tanığı da, "Çok kötü bir olay. Ne olduğunu anlayamadık. Birden bire bütün camlar indi. Herkes kanlar içinde, kendini dışarı atmaya çalıştı. Hepimiz kanlar içindeyiz şu anda" dedi.

Bugün Antalya'da öğleden sonra Belediye Meclisi'nin toplantısı vardı. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de konuşma yapacaktı.

Patlama sonrası yaşanan panik kameralara böyle yansıdı:

Menderes Türel: Hayati tehlike yok

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Menderes Türel, patlamaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu gibi patlamaları hemen hepimiz acaba bir güvenlik endişesiyle, bir terör eylemi olabileceği şüphesiyle karşılıyoruz ancak henüz çok erken. Otoparkta kimsenin olmadığı bir yerde söz konusu muhtemelen kazayı içeren bir patlama da söz konusu olabilir. Şükürler olsun hayati tehlike söz konusu değil, cam kesikleri dışında yaralılarda bir sorun da gözükmüyor. Oradaki arkadaşlarımızın verdiği bilgileri paylaşıyorum sizlerle ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Malum hepimizin aklına gelen sorular daha sonra yapılan açıklamalarla değişebiliyor.

Ticaret Odası binası cam cepheli bir bina olduğu için o camların kırılması olayın görüntüsünü farklı bir hale getirmiş. emniyet ve valilik açıklamalarını beklemek doğru diye düşünüyorum. Ben arkadaşlarla konuştuktan sonra normal programın devam etmesi yönünde tercihte bulunacağımı da arkadaşlarla paylaştım.

Antalya için gerçekten bu gibi tehlikelerden uzak bir şehir olduğu hususunu uluslararası platformlarda da paylaşıyoruz. G20'den EXPO'ya kadar organizasyonlar oldu, takdir edersiniz ki bunlar güvenli şehirlerde yapılabiliyor. Terör riski dünyanın her yerinde vardır. Yurt dışındaki patlamalara baktığınızda Paris'te, Nice'te... Şükürler olsun ki Antalya en güvenli şehirlerden biridir. Burada Valiliğimiz başta olmak üzere tüm yetkili arkadaşlar fevkalade başarılı çalışmalarını yürütüyorlar. O nedenle Antalya'daki her patlamaya terör diye yaklaşılabilir ancak böyle demek doğru değil. Daha önceki gün film festivalimizi tamamladık, dolayısıyla Antalya her noktada bu konu başta olamak üzere en iyi ev sahipliğini yapıyor.

Resmi açıklamayı beklemek lazım, orada benim daha önce çalıştığım, patlama anında orada bulunan arkadaşlarımdan aldığım bilgiler bunlar."