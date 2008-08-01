Antalya tarihinin en büyük yangınını yaşıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karabük köyü yakınlarında başlayan ve Serik ilçesinin beş köyünü etkileyen orman yangınına şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük çekiliyor. Vali Vekili Hasan Özhan Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınamadığını belirterek, "Çok şiddetli rüzgar var. Ancak Meteoroloji yetkilileri, öğleden sonra rüzgarın kesileceğini bildirdiler. Rüzgar kesilir kesilmez en etkili şekilde müdahale edeceğiz" dedi. Özhan, Ankara'ya kadar olan bölgedeki bir çok il ve ilçeden ekip ve insan takviyesi geldiğini, yeni ekiplere ihtiyaç olmadığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Bölgede 100 arazöz, çok sayıda iş makinesi, araç gereç var. Şimdilik yeni araç takviyesine ihtiyaç yok. Çünkü bütün yollar dolu. Araçların hareket edecek alanları daralıyor. Çok sayıda ekibimiz var ama rüzgar nedeniyle etkili bir müdahale yapamıyoruz. Çünkü rüzgarın şiddeti büyük. Yangın da sarp yerlerde. Araçların sarp bölgelere ulaşmasında da zorluk yaşanıyor. Rüzgar dönerse, çok daha etkili müdahale edebileceğimizi umuyorum." ValiVekili Özhan, Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesindeki yangının daha dar bir alanda, ancak kanyon içerisinde devam ettiğine değinerek, burada da hava araçlarının söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Serik Kaymakamlığına vekalet eden Vali Yardımcısı Ekrem Uzun da, yangın nedeniyle Karataş köyünün Kumbarlar, Macarlar ve Şerefli, Bucak köyünün Kabaklar, Akbaş köyünün Sarıaçık ve Kızılbük, Deniztepesi köyünün Çeresi ve Sarıabalı köyünün de Uzunöz mahallesindeki bazı evler ve ahırların yandığını bildirdi. Yetkililer, can kaybına ilişkin kendilerine herhangi bir bilgi ulaşmadığını söylediler



ANTALYA TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI



Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Basın Sözcüsü Aydoğan Türedi, Manavgat’ın Karabük köyü yakınlarında başlayan ve Serik ilçesine bağlı Sarıabalı, Bucak, Deniztepesi ve Karataş köyleri civarına da sıçrayan orman yangınının, "Antalya tarihinin en büyük ve zarar verici yangını" olarak niteledi. Türedi, şu bilgileri verdi:

"Antalya tarihinin en büyük ve zarar verici orman yangınını söndürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çok geniş bir alan yoğun duman altında. Yangının 4 bin hektar civarında bir alanda etkili olduğunu düşünüyoruz. Ama bunu söylemek de pek kolay değil. Çünkü yoğun duman alevlerin ne yöne ilerlediğini, hangi bölgelerin etkilendiğini görmemizi engelliyor. Hava araçları da bir bakıma kör olarak su atıyor. Yer ekiplerimiz de çok geniş bir alanda dağınık vaziyette çalışıyor. Gece köylere duyuru yaptık. Herkes evlerini boşalttı. Hayvanlarını, eşyalarını traktör,

kamyonet, kamyon, otomobillere yükleyerek bölgeden uzaklaştılar. Köylerin tahliyesi ekiplerin çalışma yaptığı yollardan yapıldığı için ulaşımda sıkıntı ve karmaşa yaşandı. Yollar kapandı. Ama sabah saatlerinde yangın bölgesine ulaşan yollarda vatandaş kalmadı." Türedi, yangının geniş bir alanda devam etmesi dolayısıyla dün akşamdan beri Ankara, Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muğla ve çevredeki ilçelerden çok sayıda arozöz, iş makinesi ve orman işçisinin bölgeye intikal ettirildiğini ve çalışmalara katıldıklarını anlattı.



ALEVLER ASPENDOS'A YAKLAŞTI

Antalya'nın gördüğü en büyük orman yangını olduğu belirtilen Manavgat yangını gece boyunca şiddetini hiç kesmeyen rüzgarın da etkisiyle sabaha karşı Serik İlçesi'ne 5 kilometre kadar yaklaştı. Önü alınamayan alevler, 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nu da tehdit ediyor. Aspendos Tiyatrosu'nun arkasındaki tarihi su kemerlerine kadar ulaşan yangının tiyatroya gelmemesi için itfaiye ekipleri karadan müdahalede bulunuyor.

Serik İlçesi’ne 5 kilometre uzaklıktaki Sarıabalı Köyü’ne kadar inen yangın Koyak Mahallesi’ni tehdit edince vatandaşlar, evlerini terk etmeye başladı. Koyak Mahallesi'ndeki evler tamamen boşaltıldı.

Kaymakamlığın uyarısı üzerine Karataş, Akbaş, Bucak ve Sarıabalı köylerinde oturanlar da sabaha karşı saat 03.00'ten itibaren evlerini boşaltmaya başladı. Büyük korku ve panik yaşayan bölge sakinleri evlerini boşaltıp, mallarını kurtarmanın telaşına düştü. Eşyasını kamyonlara yükleyen köylüler de yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Hayvanlarını da yanlarına alan bölge sakinleri, yangın bölgesini terkediyor. Yangın, Deniztepesi’ni de tehdit etmeye başlarken, Karataş köyünden 2 kişinin kaybolduğu ihbarı geldi.

VALİLİK'TE KRİZ MASASI

Manavgat'ta başlayıp Serik İlçesi'nin 5 köyünü ve tarihi Aspendos Tiyatrosu'nu tehdit eden yangınla ilgili Antalya Valiliği’nce Acil Çağrı Merkezi’nde kriz masası oluşturuldu. Kriz masası çalışmalarını Vali Vekili Hasan Özhan başkanlığında yürütüyor. Dün akşam saatlerinde Serik’teki yangın bölgesine giden Vali Vekili Özhan, bugün sabah Antalya Valiliği’ne gelerek yaklaşık 1.5 saat buradaki çalışmaları takip ettikten sonra yeniden yangın bölgesine hareket etti. Vali Vekili Özhan, orman yangınına şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük çekildiğini söyledi. Özhan, “Çok şiddetli rüzgar var. Rüzgar kesilir kesilmez en etkili şekilde müdahale edeceğiz” dedi. Ankara'ya kadar olan bölgedeki bir çok il ve ilçeden ekip ve insan takviyesi geldiğini, yeni ekiplere ihtiyaç olmadığını belirten Özhan, “Bölgede 100 arazöz, çok sayıda iş makinesi, araç gereç var. Şimdilik yeni araç takviyesine ihtiyaç yok. Çünkü bütün yollar dolu. Araçların hareket edecek alanları daralıyor. Çok sayıda ekibimiz var ama rüzgar nedeniyle etkili bir müdahale yapamıyoruz. Çünkü rüzgarın şiddeti büyük. Yangın da sarp yerlerde. Araçların sarp bölgelere ulaşmasında da zorluk yaşanıyor. Rüzgar dönerse, çok daha etkili müdahale edebileceğimizi umuyorum” diye konuştu.

KAYIP BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL

Serik Kaymakamlığı'na vekalet eden Vali Yardımcısı Ekrem Uzun da, yangın nedeniyle Karataş Köyü'nün Kumbarlar, Macarlar ve Şerefli; Bucak Köyü'nün Kabaklar; Akbaş Köyü'nün Sarıaçık ve Kızılbük; Deniztepesi Köyü'nün Çeresi ve Sarıabalı Köyü'nün de Uzunöz Mahallesi'ndeki bazı evler ve ahırların yandığını açıkladı. Bu arada, Serik'e bağlı Karataş Köyü'nde iki kişinin kaybolduğuna yönelik iddialar doğrulanmadı. Vali Vekili Hasan Özhan ile Serik Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Ekrem Uzun, can kaybına ilişkin kendilerine bilgi ulaşmadığını, iki kişinin kaybolduğu yolundaki bilginin de doğrulanmadığını söyledi.

CAN KAYBI OLMAMASI TESELLİ

Teselli edici tek olayın şu ana kadar ölüm ya da yaralanma olayının meydana gelmemiş olması olduğuna değinen Türedi, “Antalya tarihinin en büyük ve zarar verici orman yangınını söndürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çok geniş bir alan yoğun duman altında. Yangının 4 bin hektar civarında bir alanda etkili olduğunu düşünüyoruz. Ama bunu söylemek de pek kolay değil. Çünkü yoğun duman alevlerin ne yöne ilerlediğini, hangi bölgelerin etkilendiğini görmemizi engelliyor. Hava araçları da bir bakıma kör olarak su atıyor. Yer ekiplerimiz de çok geniş bir alanda dağınık vaziyette çalışıyor. Gece köylere duyuru yaptık. Herkes evlerini boşalttı. Hayvanlarını, eşyalarını traktör, kamyonet, kamyon, otomobillere yükleyerek bölgeden uzaklaştılar” diye konuştu.

HAVA DURUMU

Bu arada, orman yangınları için risk yaratan meteorolojik koşullar bugün de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bugün Antalya'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağını bildirdi. Şu anda nem oranının yüzde 16 olduğunu kaydeden yetkililer, rüzgarın ise gün içinde saatte 30 kilometre hıza kadar ulaşacağını belirtti. Yetkililer, şu anda karayelden esen rüzgarın öğleden sonra lodosa döneceğini ifade etti.