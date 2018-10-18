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Antalya siste griye büründü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da iki gündür etkili olan sisli hava nedeniyle kent griye büründü

18 Ekim 2018 15:10

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da iki gündür etkili olan sisli hava nedeniyle kent griye büründü.
Turizmin başkenti Antalya\'da iki gündür sisli hava etkisini sürdürüyor. Kent merkezini ve sahil bandını kaplayan sis nedeniyle kent griye büründü. Sahil bandındaki falezler siste kaybolurken Antalya\'nın kuzey girişindeki seyir terasından kentin üzerini sis bulutlarının kapladığı görüldü. Konyaaltı Sahili\'nde bazı vatandaşlar denizde keyif sürerken kentin batısında bulunan ve havanın açık olduğu günlerde net görülen Beydağları ise tamamen görünmez hale geldi.
Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde bugün en düşük sıcaklık 28 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 37 belirlendi.

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