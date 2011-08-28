Antalya plajında zaman ayarlı bomba patladı!

T24

Plajdaki patlamada 10 kişi hafif yaralandı. Yüzlerce turist ile tatilcinin denize girdiği sırada meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Çoğu Norveçli turist olan yaralılar, gelen ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Kemer Özel Yaşam Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi.Polis, güvenlik çemberine alınan bölgede patlamayla ilgili çalışma başlattı.