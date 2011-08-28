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Antalya plajında zaman ayarlı bomba patladı!

İlçe merkezindeki 8 Nolu Plaj'da, denizin birkaç metre yakınında kimliği belirsiz kişilerce kumlara gömülen zaman ayarlı...

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - İlçe merkezindeki 8 Nolu Plaj'da, denizin birkaç metre yakınında kimliği belirsiz kişilerce kumlara gömülen zaman ayarlı patlayıcı saat 10.00'da büyük bir gürültüyle infilak etti. . Patlamanın olduğu bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri çevrede önlem alıp araştırma başlatırken, patlamayla hafif yaralanan ve şoka girenlere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Plajdaki patlamada 10 kişi hafif yaralandı. Yüzlerce turist ile tatilcinin denize girdiği sırada meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Çoğu Norveçli turist olan yaralılar, gelen ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Kemer Özel Yaşam Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi. 

Antalyada ikinci patlama paniğe neden oldu.

Polis, güvenlik çemberine alınan bölgede patlamayla ilgili çalışma başlattı.



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