Antalya Piyano Festivali Fazıl Say ile başlıyor

Dünyaca ünlü sanatçıları ve grupları Antalya’da buluşturan Uluslararası Antalya Piyano Festivali Kasım’da başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Fazıl Say’ın yaptığı festival, Volkswagen ana sponsorluğunda 08 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek.

Festivale bu yıl Grammy ödüllü sanatçı Michel Camilo , Vladimir Spivakov , Aziza Mustafa Zadeh gibi önemli isimler konuk olurken; piyano festivalinin siparişi üzerine Muhiddin Dürrüoğlu tarafından bestelenen “ Anadolu’dan Sahneler “ in de dünya prömiyeri yapılacak. Festivalde ayrıca Fazıl Say’ın Water –Su isimli piyano konçertosu ve Michel Camilo’nun “Piyano Konçertosu No: 1” isimli eseri de Türkiye’de ilk kez seslendirilecek. Her gecesiyle izleyiciye ayrı bir tat sunacak olan festivalde, sahnedeki konserlerin yanı sıra halk konserleri ve öğrenciler ile sanatçıları biraraya getiren atölye çalışmaları da yer alıyor. “Şehirde Müzik Var” sloganı ile festival, 14’üncü yaşında da sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Açılış Fazıl Say ile

Festivalin bu yılki açılış konserinde ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın yeni eseri olan ve dünya prömiyeri İsviçre’de yapılan “Water “ piyano konçertosu , Türkiye ‘de ilk kez seslendirilecek. Sanatçının piyano ve orkestra için bestelediği eserin prömiyerinde, sanatçıya şef Naci Özgüç yönetimindeki “Antalya Devlet Senfoni Orkestrası” eşlik edecek. Sanatçının suyun sakinliğini ve gücünü müzikle bir araya getirdiği eser ; üç farklı bölümden oluşuyor. Eserin ilk bölümü olan “Mavi Su” dans eden, caz yapan, hüzünlenen, derinleşen sonsuz büyük denizi, ikinci bölümü olan “Siyah Su” gece vakti ay ışığı altında baykuş ve kurbağa seslerinin duyulduğu ormanda bir gölü, son bölüm olan “Yeşil Su” ise akarsuları anlatıyor. Konserin ikinci yarısında ise yine Say besteleri yer alıyor. Sanatçının “ İlk Şarkılar” adını verdiği on farklı eser izleyici ile buluşurken, Say’ın piyanosuna solist Serenad Bağcan eşlik edecek. Fazıl Say’ın güçlü performansıyla gerçekleşecek açılış konserleri 08 Kasım Cuma ve 09 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

Boganyi & Boldoczki “Piyano ve Trompet’in muhteşem uyumu"

Açılış konserlerinin ardından, Gergely Boganyi ve Gabor Boldoczki ikilisi festivalde sanatseverlerin karşısında olacak.Jenerasyonunun en parlak isimleri arasında yer alan Macar piyanist Gergely Boganyi ve trompetin dahi ismi Gabor Boldozcki ‘nin birlikte sahne alacağı gecede ikili sanatseverler için; Wilhelm Brandt, F.Chopin , Oskar Böhme , Standley Friedman , R.Wagner, F. Liszt , Georger Enescu ve Frigyes Hidas ‘ın eserlerinden oluşan özel bir repertuvar seslendirecek. Piyano ve trompetin çekici ve ahenkli uyumunun izleyenleri büyüleyeceği bu muhteşem konser , 12 Kasım Salı günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Meral Güneyman ile “Tango, Milonga, Vals & Flamenko"

Festivalde sahne alacak isimlerden biri olan Meral Güneyman; izleyicilere Tango , Milonga , Vals ve Flamenko ile eğlenceli bir gece yaşatacak.Türkiye’nin yetiştirdiği önemli virtüözler arasında yer alan ve müzikal yorumuyla dünya çapında beğeni toplayan Güneyman konserde, Igor Stravinsky, Astor Piazzola , Pablo Ziegler , Eric Satie, Maurice Ravel , Isaac Albeniz ve L. Godowsky’nin eserlerini yorumlayacak.Aynı zamanda barok müzikten neo klasiğe , sembolizmden on iki ton eserlere kadar uzanan zengin repertuvarı ile de dikkat çeken Güneyman, 14 Kasım Perşembe günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin karşısında olacak.

Ferhan & Ferzan Önder ve Borusan Quartet ile “Edirne’den Kars"a

Festivalin bu yılki konukları arasında piyanonun yetenekli ikizleri Ferhan & Ferzan Önder ve Borusan Quartet yer alıyor.Viyana’da yaşayan ve 11 Eylül saldırılarından sonra batının doğuya olan bakışına müzikle yön vermek için çıkardıkları “1001 Gece“ albümleriyle tüm dünyada dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Önder kardeşler, bu konserde de izleyiciyi şaşırtmayı başaracak. Konserin en büyük sürprizi ise; daha önce festivalde de sahne alan ve tüm dünyada klasik müzik komedyeni ve keman sanatçısı olarak bilinen Aleksey Igudesman’ın bestelediği “Edirne’den Kars”a adlı eserin seslendirilecek olması. Yaylı çalgılar dörtlüsü ve dört el piyano için bestelenen bu eserde Önder kardeşlere ; Esen Kıvrak (keman), Olgu Kızılay (keman) , Efdal Altun (viyola) ve Çağ Erçağ’dan (viyolonsel) oluşan Borusan Quartet eşlik edecek.Konser 16 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

Genç Yetenekler festival sahnesinde

Festival bu yılda Türkiye’nin genç ve başarılı yeteneklerini sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’deki birçok sanatçıyı yetiştiren ve 2006 yılında hayata veda eden piyanist Kâmuran Gündemir anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Genç Yetenekler“ konserinde, genç piyanistler güçlü performanslarıyla sanatseverlerin karşısında olacak. Bu sene sahne alacak genç solistler ise; Varvara Kutuzova,İzem Gürer,Elif Işıl Karakaş ve Beste Tanağardıgil…. Festivalin genç yetenekleri , 17 Kasım Pazar günü saat 14:30 ’da Antalya Kültür Merkezi’nde sahne alacaklar.

Vladimir Spivakov & Moskova Virtüözleri geleneği bozuyor

Antalya Piyano Festivali’nin daimi orkestrası olan ve her yıl festivalin kapanış konserini gerçekleştiren Moskova Virtüözleri, bu yıl geleneği bozarak festivalin en hareketli döneminde sanatseverlerle buluşuyor. Sanat kalitesi ile iddialı bir isme sahip olan ve dünyanın en önemli toplulukları arasında gösterilen Moskova Virtüözleri’ni, şef Vladimir Spivakov yönetecek. Sanatseverlerin heyecanla beklediği gecede şef Spivakov orkestra şefliğinin yanı sıra Vivaldi’nin keman konçertosunu yorumlayarak izleyicileri kemanıyla da büyüleyecek. Konserde solist olarak J. Haydn ve W. A Mozart yorumlarıyla beğeni toplayan piyanist Ma Sin A sahne alacak. Moskova Virtüözleri konseri, 18 Kasım Pazartesi günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Heyecanlı yorumu ve farklı tarzıyla İsviçreli piyanist Werner Bärtschi

Festivalde sahne alacak isimlerden biri olan İsviçreli piyanist ve besteci Werner Bärtschi; izleyicisine heyecan veren, kendine özgü yorumu ile dikkat çekiyor. Farklı tarzlarda bestelediği kırkın üzerinde eseri bulunan sanatçının repertuvarında; rönesans döneminden çağdaş müziğe kadar oldukça geniş sayılabilecek aralıkta eserler yer alıyor. 20 Kasım Çarşamba günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşek konserde sanatçı ; Beethoven , Franz Liszt ve Othmar Schoeck gibi bestecilerin eserlerin yanı sıra kendi bestelerini de yorumlayacak.

"Andante Gecesi"nde Kheops Ensemble ve bir Dünya prömiyeri

Klasik müzik dergisi ‘Andante’ adına yapılan gecede, bu yıl oldukça keyifli bir grup olan “Kheops Ensemble“ sahne alacak. Klasik ve çağdaş eserleri, caz ve dünya müziği ile harmanlayarak izleyiciyi keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaran Kheops Ensemble ‘ın sahne alacağı gecede; Antalya Piyano Festivali’nin siparişi üzerine Muhiddin Dürrüoğlu tarafından bestelenen “ Anadolu’dan Sahneler “ isimli eserin dünya prömiyeri yapılacak. Konserde ayrıca Beethoven, Fazıl Say, G.Gershwin ve Nino Rota’nın eserleri de yorumlanacak. 2006 yılında kurulan ve dünyanın farklı sahnelerinde izleyici ile buluşan grup; Muhiddin Dürrüoğlu ( piyano), Ronald Van Spaendonck (klarinet) ve Marie Hallynck (cello) ‘dan oluşuyor. “Andante Gecesi “ 22 Kasım Cuma günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

Aziza Mustafa Zadeh Caz Trio’dan muhteşem gece

Festivalin heyecanla beklenen konserlerinden biri de ünlü piyanist , besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh Caz Trio’nun sahne alacağı gece… Fusion ve caz türündeki eserleriyle tüm dünyada büyük ilgi gören Zadeh ; piyanosuyla unutulmaz bir gece yaşatırken , güçlü sesiyle de dinleyenleri büyüleyecek. Aşık Veysel’in” Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eserini de yorumlayan Azeri sanatçıya , bu harika konserde Ralf Cetto (bas) ve Simon Zimbardo ( vurmalılar) eşlik edecek. 24 Kasım Pazar günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konser, festivalin kaçırılmaması gereken konserleri arasında yer alıyor.

İtalyan piyanist 'Andrea Lucchesini'de festivalde

İtalyan piyanist Andrea Lucchesini , festivalin en renkli gecelerinden birine imza atacak. Genç yaşta Milano’daki La Scala Tiyatrosu’ndaki performansı ile “ Dino Ciani “ ödülünü kazanan ve ardından uluslararası üne kavuşan Lucchesini ; İtalyan besteci Domenico Scarletti ve Luciano Berio’nun eserlerindeki kusursuz yorumuyla dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü şeflerle çalışan ve Avrupa’nın birçok sahnesinde konserler veren Lucchesini’nin performansı, 26 Kasım Salı günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

Sahnede İspanyol rüzgarı esecek "Suite Espanola"

Bir piyanist, bir flamenko şarkıcısı ve izleyicinin nefesini tutarak izleyeceği enfes bir İspanyol gecesi …. Rosa Torres Pardo ( piyano) ve Rocio Marquez Limon ‘dan ( vokal) oluşan “Suite Espanola” izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Enrique Granados , Isaac Albéniz, Federico García Lorca ve Manuel de Falla’nın özgür müziğinden esinlenen aynı zamanda geçmişin köklerini arayan tınıları birleştiren ikili ; müzikleriyle izleyenlere eski ve yeninin ruhunu birarada sunuyor. Müziğin her iki dünyasına da keşif yolculuğuna çıkaran ikili, etkileyici sahneleriyle 28 Kasım Perşembe saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Festival Grammy Ödüllü “Michel Camilo” ile son buluyor

Festival bu yıl dünyaca ünlü latin caz piyanisti ve besteci Michel Camilo’nun vereceği muhteşem konser ile son buluyor. Kapanış konserinde Camilo’nun yeni bestesi olan “Piyano Konçertosu No: 1” ‘in Türkiye prömiyeri yapılacak. Camilo aynı zamanda konserde G. Gershwin’in Rhapsody in Blue adlı eserini de yorumlayacak. Dünyanın farklı sahnelerinde verdiği konserlerin yanı sıra “Amo Tu Cama Rica “ ve “Los Peores Años de Nuestra Vida “ gibi filmlerin müziğine de imza atan Michel Camilo; Türkiye’de ilk kez bir orkestrayla birlikte sahne alacak. Gecede sanatçıya şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek. 30 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’de Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bu keyifli caz gecesinin ardından festival seyircisine veda edecek.

Halk Konserleri ve Workshoplar

“Şehirde Müzik Var” sloganıyla yola çıkan festival, 14. yılında da halkla buluşmaya devam ediyor. Şehrin uzak bölgelerinde yaşayan ve konserlere gelme şansı olmayanlar, Antalya’nın farklı noktalarında gerçekleşecek ücretsiz halk konserleriyle festivali takip edebilecekler. İlçelere kadar uzanan bir programla hazırlanan festivalde bu yıl ücretsiz olarak düzenlenecek üç halk konseri yer alıyor. Konserlerden ilki festivalin sanat yönetmeni olan Fazıl Say konseri… Say, 9 Kasım’da Manavgat’ta izleyicilerle buluşacak. Meral Güneyman 13 Kasım’da Kepez’de, Ferhan & Ferzan Önder ise 15 Kasım’da Akdeniz Üniversitesi’nde bir konser verecek.

Festival bu yıl da sanatçıları ve öğrencileri farklı atölye çalışmaları ile bir araya getirmeye devam ediyor. Sanat kalitesi kadar atölye çalışmalarıyla da eğitim alanında güç kazanan festivalde, bu yıl çalışmalar daha da arttırıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların gerçekleştireceği atölye çalışmalarında, öğrenciler sanatçılarla çalışma olanağı yakalayacak. Festival boyunca devam edecek olan atölye çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Antalya Koleji ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleşecek.

Şehir piyanoları her yerde

İlk olarak geçtiğimiz yıl şehrin farklı noktalarına yerleştirilen ve Antalyalı sanatseverler tarafından büyük ilgi gören “ piyanolar” bu yıl da şehre renk katmaya devam ediyor. Şehirdeki herkesin klasik müzikle tanışmasını ve sınırsızca piyano çalmasını amaçlayan etkinlik kapsamında; tramvay, alışveriş merkezleri ve havaalanı gibi birçok yere piyanolar konulacak. Şehirdeki piyanolar ile birlikte festival 14. yaşında da Antalya’nın her bölgesine müziği taşıyacak.

Müzik üzerine söyleşiler

Sanatseverler festivalde müzik yazarları ile klasik müzik üzerine sohbet edebilecekler. Etkinliklerde Andante Dergisi Yayın Koordinatörü ve Radikal Gazetesi Müzik Yazarı Serhan Bali “ Klasik müzik sanatının dünyada ve Türkiye’de 20. yüzyıldan 21. yüzyıla değişen konumu ve algılanışı “; Uzman Müzikolog Ersin Antep ise “ Bayburt’ta Zulüm Efsanesi ve Bizim Müzik Tarihçemizden Kesitler “ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Ayrıca M. Mesut Özderin’in resim koleksiyonunun yer aldığı sergi festival süresince AKM fuayede sanatseverler ile buluşacak.

Biletler 30 Eylül’de satışa çıkacak

08 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek 14. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin biletleri 30 Eylül tarihinde yurtiçinde ve yurtdışında Biletix’te satışta.

Festival biletleri Biletix gişelerinden ya da www.biletix.com adresinden alınabilir.

Festivalin Bilet Fiyatları

Balkon : 35 TL

Salon : 50 TL

Kombine : 275TL (Tüm etkinlikleri kapsar)