Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'dan açıklama

AFAD, Antalya'da yaşanan deprem sonrası "Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal: Teyakkuzda olmamızı gerektiriyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında meydana gelen depremi değerlendirdi. Pampal, "Antalya'da tarihte 7'nin üstünde depremler de var. Kıbrıs civarında 8'in üzerinde depremler var. Korkmalı mıyız dersek, korkmalıyız evet. Bu bölgenin son yıllarda daha hareketli, aktif olduğunu göstermesi bakımından bir bakıma teyakkuzda olmamızı gerektiriyor" dedi.