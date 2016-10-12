Antalya-Moskova uçağında bir yolcu hayatını kaybetti

Rus Azur Havayolları'nın Antalya-Moskova uçuşunda 50 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, yolculuk bitene kadar uçağın koridorunda bekletildi.

The Mirror gazetesinin haberine göre, 50 yaşındaki yolcunun cansız bedeni, uçak Moskova'ya inene kadar yaklaşık üç saat boyunca uçağın koridorunda kaldı.

Kadının diyabet hastası olduğu ve ilaçlarını valizinin içerisine koyduğu tahmin ediliyor. Kabin ekibi, ilaçları yanında olmayan kadının ölümüne karşı bir şey yapamadı.

Kadının üzerini battaniye ile örten kabin ekibi cenazeyi uçuş sonuna kadar koridora yatırdı. Pilot ise acil iniş yapmak yerine Moskova'ya devam etti. Kadının kalp yetersizliği sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.