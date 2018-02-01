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15 Temmuz Darbe Girişimi

Antalya merkezli 3 ilde 'FETÖ' operasyonu: 20 gözaltı

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 20'si yakalandı

01 Şubat 2018 17:02

Antalya merkezli yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında İzmir ve Ankara'da da düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 20'si yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Ankara ve İzmir'de örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliye yönelik operasyon yaptı.

Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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