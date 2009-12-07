Antalya ‘Meltem Çarşısı’nda yangın

T24 - Antalya'da ‘Meltem Çarşısı’ olarak bilinen, balık restoranlarının bulunduğu iş merkezinde sabaha karşı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere 10 itfaiye ekibi müdahale etti.



5 işyerinin zarar gördüğü olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 04.30 sıralarında Meltem Mahallesi'nde bulunan Meltem Çarşısı'nda meydana geldi. Balık restoranlarının bulunduğu iş merkezinden dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ve polisi aradı. Olay yerine gelerek çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis itfaiyeyi bekledi. 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 35 personelin müdahale ettiği alevler kısa sürede büyüdü. İş merkezinin dört bir yanından tazyikli su sıkan itfaiye görevlileri patlama tehlikesi olan sanayi tüplerini dışarıya çıkarttı. Bir saat boyunca söndürme çalışması yapan itfaiye, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti.

Olayı duyarak iş merkezine gelen restoran sahipleri şaşkınlık içerisinde söndürme çalışmalarını izledi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından inceleme yapan polis iş yeri sahiplerinin ve bazı vatandaşların ifadelerini aldı. İçeride kimsenin bulunmaması nedeniyle rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, işyeri sahiplerini teselli etti. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen iş merkezinde 5 işyerinin zarar gördüğü belirtildi. Polis yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.