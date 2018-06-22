Antalya, mavi bayrakta lider

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), 2018 yılında mavi bayrak verilen 459 plaj, 22 marina ve 10 yatı belirledi. Türkiye\'nin mavi bayrakta lokomotif şehri, 210 mavi bayrakla Antalya oldu.

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen temiz denizleri belirlemek için uygulanan Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyanın 50 ülkesinde uygulanıyor. Bu kapsamda 2018 yılında Türkiye\'de mavi bayrak verilen 459 plaj, 22 marina ve 10 yatın bayrak alması kesinleşti.

Antalya, bu yıl Türkiye\'nin en çok mavi bayrak almaya hak kazanan kenti oldu. 459 mavi bayrağın 210\'u Antalya\'ya verildi. 200 plaj, 5 marina ve 5 yatın mavi bayrak aldığı Antalya\'nın en yakın takipçisi 107 bayrak ile Muğla, 56 bayrak ile İzmir, 33 bayrak ile Aydın oldu.

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, mavi bayraklı plajların önemli kriterlere sahip olması gerektiğini aktardı. Sezon içerisinde sürekli denetimlerin devam ettiğini belirten Lokman Atasoy, \"Deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca plajları kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılması ve acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanması gibi birçok kriter mavi bayrak kriterleri içinde yer alıyor\" dedi.

Dünya genelinde İspanya 579, Yunanistan 466 plaj ile ilk iki sırayı paylaşan ülkeler oldu. Türkiye ise 459 mavi bayraklı plaj sayısı ile üçüncülük sırasına yerleşti.



FOTOĞRAFLI