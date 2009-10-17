Antalya Limanı'nda patlama: 4 yaralı

1'i ağır 4 yaralı var

Yaralıların kimlikleri

'Yangının çıkış nedeni araştırılıyor'

Patlama limandaki Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 bin tonluk asfalt tankında meydana geldi.Patlama ve yangına, taşeron firma tarafından tankın izolasyonu sırasında yapılan kaynak çalışmasının yol açtığı sanılıyor.Yangın bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi. Yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandığını açıklandı.Bu arada, yangın nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne toplam 4 yaralının getirildiği, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Antalya Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, patlama ve yangında işçiler Harun Çeven, Murat Çeven, Ökkeş Tuncer ve Hikmet Kasırga'nın yaralandığını açıkladı.Balcıoğlu, başına sert bir cisim düşen ve zehirlenen Hikmet Kasırga'nın sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Aktekin de yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, ancak henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadığını ifade etti.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri ise patlama ve yangının meydana geldiği tankın boş olduğunu, bu sayede yangının kısa sürede söndürülebildiğini söyledi.Yetkililer, yanan tankın yandındaki üç tankta da soğutma çalışması yapıldığını ve artık tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.