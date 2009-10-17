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Yaşam

Antalya Limanı'nda patlama: 4 yaralı

Antalya Limanı’nda patlama meydana geldi. Asfalt tankında yapılan kaynak sırasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

17 Ekim 2009 03:00

Patlama limandaki Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 bin tonluk asfalt tankında meydana geldi. Antalya Limanı’nda patlama meydana geldi. Asfalt tankında yapılan kaynak sırasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

PATLAMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER/Video

Patlama limandaki Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 bin tonluk asfalt tankında meydana geldi.

Patlama ve yangına, taşeron firma tarafından tankın izolasyonu sırasında yapılan kaynak çalışmasının yol açtığı sanılıyor.

Yangın bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi. Yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandığını açıklandı.



1'i ağır 4 yaralı var

Bu arada, yangın nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne toplam 4 yaralının getirildiği, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralıların kimlikleri

Antalya Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, patlama ve yangında işçiler Harun Çeven, Murat Çeven, Ökkeş Tuncer ve Hikmet Kasırga'nın yaralandığını açıkladı.

Balcıoğlu, başına sert bir cisim düşen ve zehirlenen Hikmet Kasırga'nın sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.



'Yangının çıkış nedeni araştırılıyor'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Aktekin de yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, ancak henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri ise patlama ve yangının meydana geldiği tankın boş olduğunu, bu sayede yangının kısa sürede söndürülebildiğini söyledi.

Yetkililer, yanan tankın yandındaki üç tankta da soğutma çalışması yapıldığını ve artık tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

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