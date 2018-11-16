Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), (DHA) - KAR yağışı nedeniyle dün gece trafiğe kapanan Antalya- Konya karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Antalya\'yı Konya\'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki- Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi kesiminden itibaren araçlar yolda kaldı. Gece boyunca karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Yağış nedeniyle maddi hasarlı kazaların da yaşandığı yol sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI