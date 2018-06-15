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Dünya

Antalya-Kiev uçağı pistten çıktı, yolcular tahliye edildi

Sonat Kerem / Kiev, 15 Haziran (DHA) Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağının pistten çıkması sonucu Kiev Sikorskiy (Julyanı) Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldıktan bir süre sonra yeniden açıldı

15 Haziran 2018 13:13

Sonat Kerem / Kiev, 15 Haziran (DHA) Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağının pistten çıkması sonucu Kiev Sikorskiy (Julyanı) Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldıktan bir süre sonra yeniden açıldı.
Sikorskiy Havaalanı Basın Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, 14 Haziran Perşembe günü saat 20.40’ta Bravo Hava Yolları’na ait 4406 sefer sayılı Antalya-Kiev uçağının pistten çıktığı belirtildi.
Kaza sırasında uçakta bulunan 169 yolcunun acil çıkış kapılarından tahliye edildiği, yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.
Ukrayna basınına konuşan bazı yolcular, uçağın iniş sırasında çok ciddi sallandığını, kanatlarından dumanlar yükseldiğini gördüklerini söylediler. (Fotoğraflı)

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