-ANTALYA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre, Antalya'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1.Mehmet Vecdi Gönül 2.Mevlüt Çavuşoğlu 3.Menderes Mehmet Tevfik Türel 4.Sadık Badak 5.Hüseyin Samani 6.Gökcen Özdoğan Enç 7.Abdurrahman Arıcı 8.Veysel Dalmaz 9.Osman Akman 10.Abdullah Cengiz 11.Ahmet Şahin 12.İbrahim Türkiş 13.Gülderen Gültekin 14.Hakkı Beşkazalı DEMOKRAT PARTİ 1.Süleyman Sarıkaya 2.Mustafa Özman 3.Bülent Tütüncü 4.Feda Barut 5.Hayri Arslan 6.Mütehhare Değer 7.Nazım Şahin 8.Mustafa Kar 9.Süleyman Aktaş 10.Ali Özen 11.İbrahim Çağın 12.Ali Yiğit 13.İsa Tok 14.Mehmet İlteber Bahadır CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1.Deniz Baykal 2.Osman Kaptan 3.Gürkut Acar 4.Yıldıray Sapan 5.Arif Bulut 6.Hakan Şimşek 7.Sevgi Doğan 8.Alican Deveci 9.Aydın özer 10.Mihriye Bozbay 11.Osman Fevzi Orakçal 12.Mehmet Ali Yılmaz 13.Levent Kıldır 14.Ahmet Daloğlu MİLLET PARTİSİ 1.Ramazan Özen 2.Muhammet Gümüşkaynak 3.Veli Gökçe 4.Osman Soydal 5.Kamil Şentürk 6.Necati Şahin 7.Mehmet Ali Karaardıç 8.Adem Gencöz 9.Hanife Korkmaz 10.Mustafa Koyuncu 11.Celal Bayar 12.Mehmet Fatih Yılmaz 13.Nihat Gökmen 14.Hikmet Keçeci LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1.Avni Şen 2.Ahmet Ballı 3.Hamdi Atalay Öçsu 4.Mehmet Akif Yalın 5.Sevil Tavşan 6.Fahri Tohan Koçak 7.Ahmet Vefik Yalın 8.Hatice Gülbin Artoksi 9.Ali Olgun 10.Ali İhsan Çınar 11.Mete Şenol 12.Fatoş Özen 13.Mehmet Beyaz 14.Soner Keçeci SAADET PARTİSİ 1.Galip Akın 2.Abbas Çağlar 3.Ziya Çimen 4.Hasan Burgan 5.Fatma Özkaynak 6.Osman Nuri Açıkgöz 7.Tuncay Çakır 8.Nuri Kaplan 9.Muharrem Koçak 10.Selahattin Bıçakcı 11.Mehmet Ali Can 12.Abdurrahman Tural 13.Fatime Üraz 14.Erdal Gümüş HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1.Orhan Saygın 2.Rukiye Çamlıyer 3.İsmet Çamdere 4.Cemal Kılıç 5.Ali Serttaş 6.Mustafa Ayaz 7.Selma Erdi 8.Süleyman Altınok 9.Ömer Toprak 10.Teslime Bahadır 11.Şenol Kaplan 12.Şükrü İlhan 13.Mustafa Yıldırım 14.Ergun Arkın HALKIN SESİ PARTİSİ 1.Ali Aktaş 2.Hasan Uğur 3.Nizamettin Işık 4.Ulaş Göktaş 5.Nazan Taner 6.Hasan Özdemir 7.Yücel Temiz 8.Alpaslan Burak Zorlu 9.Ebru Balcı 10.Cemil Türker 11.Bayram Yıldız 12.Numan Sanlı 13.Murat Özel 14.Ramazan Süren MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1.Tunca Toskay 2.Mehmet Günal 3.Yusuf Ziya İrbeç 4.Kemal Çelik 5.Hüseyin Yıldız 6.Mesut Yılmaz 7.Raşit Doğan Enhoş 8.Feridun Bahşi 9.Ayça Sezer 10.Fevzi Yarbaş 11.Ramazan Eryılmaz 12.Yaşar Körk 13.Nurettin Demirkol 14.Meryem Aksoy DOĞRU YOL PARTİSİ 1.Yiğit Zeki Öztürk 2.Sedat Koç 3.Mehmet Çalım 4.Mehmet Avcı 5.Ercan Kızılkaya 6.Ali Hikmet Kaba 7.İbrahim Senek 8.Cemile Aka 9.Gülden Tosun 10.Ferihan Demircan 11.Esma Özdemir 12.Necati Yörük 13.İsmet Ilıcan 14.Zafer Süzgen TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1.Levent Tunçel 2.Göktuğ Özgül 3.Elif Aslan 4.Muhlis Turan 5.Ayşe Kılınç 6.Sefa Seyitoğlu 7.Nuri Kadak 8.Dilek Arslan 9.Sevinç İlkuçan 10.Semiha Kahraman 11.Erhan Altınkaynak 12.Birkan Kaya 13.Volkan Dağlı 14.Ahmet Akkoç MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1.Ensar Kan 2.Enver Bıçakçı 3.Fatma Firidin 4.Kürşad Zeybek 5.Yılmaz Demirbağ 6.Hacere Engin 7.Leyla Engin 8.Zeliha Firidin 9.Mehmet Sait Işık 10.Rahime Kantar 11.Şükrü Yılmaz 12.İsmail Sungur 13.Gökhan Pelin 14.Neslihan Cigal BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1.Rasim Küçük 2.Orhan Ak 3.Tuncer Ulay 4.Alper Köleoğlu 5.Şeyhmus Birol 6.Selma Kış 7.Fecrin Öngören 8.Mesut Erdi 9.Kürşat Günaydın 10.Ayşena Çin 11.Recep Köken 12.Ahmet Has 13.Eyyüp Koçak 14.Hasan Almaz DEMOKRATİK SOL PARTİ 1.Ragıp Hazar 2.Ayda Nur Gül 3.Nuray Ercan 4.Hatice Çağar 5.Murat Altay 6.Gülşen Ilık 7.Bekir Özbilim 8.Makbule Dilek Demirkan 9.Cumali Şentekin 10.Suna Özdemir 11.Hasan Aydemir 12.Metin Oktay 13.Gülşen İnandık 14.Olcay Polat BAĞIMSIZ -Hasan Atilla Uğur -Zeliha Daşıyıcı -İhsan Nergiz