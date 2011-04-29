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Politika

ANTALYA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 12:43

-ANTALYA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre, Antalya'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1.Mehmet Vecdi Gönül      2.Mevlüt Çavuşoğlu      3.Menderes Mehmet Tevfik Türel      4.Sadık Badak      5.Hüseyin Samani      6.Gökcen Özdoğan Enç      7.Abdurrahman Arıcı      8.Veysel Dalmaz      9.Osman Akman      10.Abdullah Cengiz      11.Ahmet Şahin      12.İbrahim Türkiş      13.Gülderen Gültekin      14.Hakkı Beşkazalı           DEMOKRAT PARTİ           1.Süleyman Sarıkaya      2.Mustafa Özman      3.Bülent Tütüncü      4.Feda Barut      5.Hayri Arslan      6.Mütehhare Değer      7.Nazım Şahin      8.Mustafa Kar      9.Süleyman Aktaş      10.Ali Özen      11.İbrahim Çağın      12.Ali Yiğit      13.İsa Tok      14.Mehmet İlteber Bahadır           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1.Deniz Baykal      2.Osman Kaptan      3.Gürkut Acar      4.Yıldıray Sapan      5.Arif Bulut      6.Hakan Şimşek      7.Sevgi Doğan      8.Alican Deveci      9.Aydın özer      10.Mihriye Bozbay      11.Osman Fevzi Orakçal      12.Mehmet Ali Yılmaz      13.Levent Kıldır      14.Ahmet Daloğlu      MİLLET PARTİSİ      1.Ramazan Özen      2.Muhammet Gümüşkaynak      3.Veli Gökçe      4.Osman Soydal      5.Kamil Şentürk      6.Necati Şahin      7.Mehmet Ali Karaardıç      8.Adem Gencöz      9.Hanife Korkmaz      10.Mustafa Koyuncu      11.Celal Bayar      12.Mehmet Fatih Yılmaz      13.Nihat Gökmen      14.Hikmet Keçeci           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1.Avni Şen      2.Ahmet Ballı      3.Hamdi Atalay Öçsu      4.Mehmet Akif Yalın      5.Sevil Tavşan      6.Fahri Tohan Koçak      7.Ahmet Vefik Yalın      8.Hatice Gülbin Artoksi      9.Ali Olgun      10.Ali İhsan Çınar      11.Mete Şenol      12.Fatoş Özen      13.Mehmet Beyaz      14.Soner Keçeci           SAADET PARTİSİ           1.Galip Akın      2.Abbas Çağlar      3.Ziya Çimen      4.Hasan Burgan      5.Fatma Özkaynak      6.Osman Nuri Açıkgöz      7.Tuncay Çakır      8.Nuri Kaplan      9.Muharrem Koçak      10.Selahattin Bıçakcı      11.Mehmet Ali Can      12.Abdurrahman Tural      13.Fatime Üraz      14.Erdal Gümüş           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1.Orhan Saygın      2.Rukiye Çamlıyer      3.İsmet Çamdere      4.Cemal Kılıç      5.Ali Serttaş      6.Mustafa Ayaz      7.Selma Erdi      8.Süleyman Altınok      9.Ömer Toprak      10.Teslime Bahadır      11.Şenol Kaplan      12.Şükrü İlhan      13.Mustafa Yıldırım      14.Ergun Arkın           HALKIN SESİ PARTİSİ           1.Ali Aktaş      2.Hasan Uğur      3.Nizamettin Işık      4.Ulaş Göktaş      5.Nazan Taner      6.Hasan Özdemir      7.Yücel Temiz      8.Alpaslan Burak Zorlu      9.Ebru Balcı      10.Cemil Türker      11.Bayram Yıldız      12.Numan Sanlı      13.Murat Özel      14.Ramazan Süren           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1.Tunca Toskay      2.Mehmet Günal      3.Yusuf Ziya İrbeç      4.Kemal Çelik      5.Hüseyin Yıldız      6.Mesut Yılmaz      7.Raşit Doğan Enhoş      8.Feridun Bahşi      9.Ayça Sezer      10.Fevzi Yarbaş      11.Ramazan Eryılmaz      12.Yaşar Körk      13.Nurettin Demirkol      14.Meryem Aksoy           DOĞRU YOL PARTİSİ           1.Yiğit Zeki Öztürk      2.Sedat Koç      3.Mehmet Çalım      4.Mehmet Avcı      5.Ercan Kızılkaya      6.Ali Hikmet Kaba      7.İbrahim Senek      8.Cemile Aka      9.Gülden Tosun      10.Ferihan Demircan      11.Esma Özdemir      12.Necati Yörük      13.İsmet Ilıcan      14.Zafer Süzgen           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1.Levent Tunçel      2.Göktuğ Özgül      3.Elif Aslan      4.Muhlis Turan      5.Ayşe Kılınç      6.Sefa Seyitoğlu      7.Nuri Kadak      8.Dilek Arslan      9.Sevinç İlkuçan      10.Semiha Kahraman      11.Erhan Altınkaynak      12.Birkan Kaya      13.Volkan Dağlı      14.Ahmet Akkoç           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1.Ensar Kan      2.Enver Bıçakçı      3.Fatma Firidin      4.Kürşad Zeybek      5.Yılmaz Demirbağ      6.Hacere Engin      7.Leyla Engin      8.Zeliha Firidin      9.Mehmet Sait Işık      10.Rahime Kantar      11.Şükrü Yılmaz      12.İsmail Sungur      13.Gökhan Pelin      14.Neslihan Cigal           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1.Rasim Küçük      2.Orhan Ak      3.Tuncer Ulay      4.Alper Köleoğlu      5.Şeyhmus Birol      6.Selma Kış      7.Fecrin Öngören      8.Mesut Erdi      9.Kürşat Günaydın      10.Ayşena Çin      11.Recep Köken      12.Ahmet Has      13.Eyyüp Koçak      14.Hasan Almaz           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1.Ragıp Hazar      2.Ayda Nur Gül      3.Nuray Ercan      4.Hatice Çağar      5.Murat Altay      6.Gülşen Ilık      7.Bekir Özbilim      8.Makbule Dilek Demirkan      9.Cumali Şentekin      10.Suna Özdemir      11.Hasan Aydemir      12.Metin Oktay      13.Gülşen İnandık      14.Olcay Polat           BAĞIMSIZ           -Hasan Atilla Uğur      -Zeliha Daşıyıcı      -İhsan Nergiz

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