Antalya Kemer'de orman yangını (1)

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Kemer ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. D400 karayolu yakınında çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polisin de bölgede güvenlik önlemi aldığı yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

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