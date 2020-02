Antalya Kasaplar Odası Başkanı'ndan 'mini koç' satışına tepki

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - KURBAN Bayramı öncesi kurbanlık satış noktalarını dolaşan Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, esnafa sahte para kontrol kalemi dağıttı. Marketlerdeki \'mini koç\' satışına da tepki gösteren Yardımcı, \"12 kiloluk koç mu olur?\" dedi.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kepez ilçesine bağlı Varsak Çamlıca Mahallesi\'ndeki hayvan satış pazarını dolaşarak, esnafa sahte paraların tespitinde kullanılan kontrol kalemi dağıttı. Yardımcı, kurbanlık satıcılarına kalemin nasıl kullanılacağını anlatıp, sahte paranın üzerinde kalemin iz bıraktığını söyledi.

\'12 KİLOLUK KOÇ MU OLUR?\'

Kurban Bayramı\'na yönelik büyük marketlerdeki \'12 kiloya mini koç\' kampanyasına tepki gösteren Yardımcı, \"Bunlar mini koç değil, bunların en küçüğü 25 kilo gelir. Hiç 12 kiloluk koç olur mu? Bunlar minyatür mü yapıyorlar? Bunlar et satıyorlar, kurban kesmiyorlar. Nasıl 12 kilo et olur? Bizim dini vecibelerimizle uğraşmayın. Bir de utanmadan yanına \'mini koç\' yazarak, kilosunu 90 liradan veriyorlar\" diye konuştu.

\'AYNI GÜN KESİLEN HAYVAN POŞETLENMEZ\'

Marketlerde kurbanlıkların depolanmaya başlandığını dile getiren Başkan Yardımcı, \"Aynı zamanda poşetliyorlar, naylona koyuyorlar. Aynı gün kesilen hayvan, poşetlenemez, koku yapar. Vatandaşlar marketlerden aldıkları kurbanlarını sorsunlar. Vatandaşı kandırmayalım, dini vecibelerimizle uğraşmayalım. Marketlerden et almama hakkınızı kullanın\" diye konuştu.

Kentte küçükbaş kesim ücretinin 100, büyükbaş kesim ücretinin de 360 TL olduğunu aktaran Antalya Kasaplar Odası Başkanı Yardımcı, kurbanlık dananın kilo fiyatının 22, koyun ve keçinin ise 21 TL olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI