Antalya jürisinde ödüllü yönetmenler

Aralarında Krzysztof Zanussi, Karoly Makk, Bob Rafelson ve Bille August’un da bulunduğu sinema duayenleri 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için Antalya'ya geliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri Antalya Büyükşehir belediye Başkanı ve AKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, AKSAV Genel Sanat Yönetmeni Vecdi Sayar, Festival Genel Koordinatörü Göksel Kumsal ve AKSAV Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı bir basın toplantısıyla açıklandı.



"Ben bilirim” yerine “Biz yapabiliriz” anlayışıyla dünya festivali…



Açılış konuşmasına, Altın Portakal Film Festivali’ni Antalya’ya ve Türkiye’ye kazandıran dönemin Belediye Başkanı Dr.Avni TOLUNAY’ı ve yakın dostu Behlül DAL’a teşekkür ederek başlayan Başkan Akaydın, “ ‘Ben bilirim’ duygusuna hiç kapılmadan “Ben” yerine her zaman “Biz” diyerek katılımcı bir anlayışla 90 günde belki de bir dünya rekoru kırarak Türkiye’nin en zengin Festival programına imza attık.”diye konuştu. 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin program iskeletini kurarken “KÜRESEL DÜŞÜN, YEREL UYGULA” prensibi ile hareket ettiklerini vurgulayan Akaydın, “Dünyadaki sinema trendlerini hem sanatsal hem de teknolojik olarak Festivalimize uyarladık. Bu kapsamda dünyanın önemli filmlerinin Türkiye Prömiyerlerini Altın Portakal’da yapmanın ve dünya sanat otoriterlerinin bakışlarını Antalya’ya çevirecek olmalarının onurunu bugünden sizlerle paylaşıyorum.”dedi.



Akaydın ayrıca, Altın Portakal Film Festivalini “ ‘Festival Vadisi’ olarak tanımlanan dar bir alandan çıkartarak, tüm kenti kucaklayan gerçek bir kitle Festivaline yeniden kavuşturmanın coşkusunu yaşadığını söyledi.



Halkı dışlamayan dünya standartlarında bir festival…



Daha sonra söz alan AKSAV Genel Sanat Yönetmeni Vecdi Sayar, amaçlarının, Antalya halkını da içine alan, dünya standartlarında bir festival yapmak olduğunu belirtti. Festival Filmlerini seçerken Balkanlar’dan, Kafkaslar’a, Avrupa’dan Amerika’ya kadar çok geniş bir yelpazede tercih yaptıklarını söyleyen Sayar, ünlü starların peşinden koşmak yerine, alanında söz sahibi ve değerli konukları festivale davet ettiklerini söyledi.

