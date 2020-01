Antalya 'iyilik' için koştu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - KIZILAY\'ın Antalya\'da bu yıl üçüncüsünü düzenlediği \'İyilik Koşusu\'na 7\'den 77\'ye çok sayıda kişi katıldı.

Kızılay\'ın sosyal farkındalık yaratmak amacıyla her yıl farklı kentlerde düzenlediği \'İyilik Koşusu\', bu yıl Antalya\'da düzenlendi. 8-9, 10-12 yaş grupları ve halk koşusuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı\'nda başlayan koşuda çocuklar 500 metre koşarken, halk koşusunda vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı\'ndan Antalya Müzesi\'ne, oradan koşuya başladıkları Cumhuriyet Meydanı\'na döndü. 4 kilometrelik koşuda halk koşusunda erkekler de Ali Gözükara, kadınlarda ise Fulya Duman ilk bitiş çizgisine ulaşanlar oldu. 8-9 yaşta birincilik ipini erkeklerde Meriç Çelik, kızlarda Tuana Doğan göğüslerken, 10-12 yaş grubunda ise Mustafa Arda Buğra ile Ecrin Yılmaz göğüsledi. Meriç Çelik\'in koşusu sırasında annesi de son birkaç metreyi oğluyla birlikte koştu. Oğluna sarılan anne, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmada birinci olanlara madalya verildi.

Halk koşusunun birincisi Ali Gözükara, Kızılay\'ın her etkinliğine katıldığını, her 3 ayda 1 kan verdiğini söyledi. Amatör sporcu olduğunu belirten Gözükara, herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

190 ÜLKEDEN KATILIMLI TOPLANTI

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, \'İyilik Koşusu\'nun bu yılki durağı Antalya\'da güzel anlara şahitlik ettiklerini söyledi. Antalya\'da aynı zaman Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu\'nun genel kurulunun düzenlendiğini belirten Turunç, toplantıların 11 Kasım\'a kadar devam edeceğini kaydetti. Turunç, 190 ülkeden katılımcının toplantıya katıldığını sözlerine ekledi.



FOTOĞRAFLI