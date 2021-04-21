Antalya İl Sağlık Müdürü: Turizm ve basında aşılanan 40 bine yaklaştı

Antalya'da toplam 639 bin 954 kişiye aşı uygulandığını belirten Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, turizm ve basında ise 38 bin 857 kişinin aşılandığını açıkladı.

Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya'da şu ana kadar birinci doz 404 bin 567 kişi, ikinci doz ise 235 bin 387 kişi olmak üzere toplam 639 bin 954 kişiye aşı uygulandığını açıkladı. Dr. Hülür, sağlık çalışanları, huzurevi ve özel bakımevi sakinleri ve çalışanları, 60 yaş üzeri vatandaşları ve eşleri (yerleşik yabancılar dahil), öğretmenler, basın mensupları, kolluk kuvvetleri polis ve jandarma, adliye mensupları ve çalışanları, turizm çalışanları, sağlık durumundan dolayı öncelikli, yani kronik hastalığı olanların aşılandığını kaydetti.

Hülür şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar hizmetin sürdürülmesindeki öncelikli gruplar içinde yer alan 38 bin 857 kişi aşılandı ve aşılama uygulamalarımız devam ediyor, en kısa sürede aşılanma sürecini tamamlayacağız.

Kişiler aşı randevusu alırken öncelikle hangi aşıyı yaptırmak istediklerini belirtiyorlar. Sinovac aşı uygulaması kamu ve özel tüm hastanelerimizde ve aile hekimliklerinde yapılmaktadır. Biontec aşısı ise saklama koşullarından dolayı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ALKÜ), Finike Devlet Hastanesi, Serik Devlet Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız her iki aşıyı da tercih edebiliyor.

Pandemi sürecinden tek çıkışımızın aşılanma olduğu anlatılmaktadır. Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanmadır. Sayın Sağlık Bakanımızın da dediği gibi aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılık ve ivedilikle sürecektir. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum, lütfen sırası gelen vatandaşlarımız aşı randevularını alıp aşılarını olsunlar" (DHA)