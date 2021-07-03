Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün organizasyonuna muhalefetten sert tepki: Bu davetiye ‘parti devletinin’ vücut bulmuş halidir!

Antalya'nın Kepez ilçesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ etkinliğine sadece AKP İl Kadın Kolları Başkanlığı aracılığı ile 200 kişinin dahil olacağı duyuruldu. Sadece bir siyasi partinin aracılığıyla yapılan uygulama tepki çekti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün basın davetinde, “İçişleri Bakanlığımızın katkıları ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün teknik imkan ve kapasitesi en üst düzeyde kullanılarak geliştirilen ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ kısacası ‘KADES’ ile yine İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projelerinin tanıtımı yapılacaktır” bilgilendirmesi yapıldı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Emniyet güçlerinin yalnızca bir siyasi partinin hizmetinde olduğu yönetimlere ‘parti devleti’ denir. Bu davetiye bunun vücut bulmuş halidir!“ diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise, “Parti devleti dediğimiz zaman kızmayın, Baas Rejimi dediğimiz zaman kızmayın. Sergilediğiniz uygulamalar ile bunu gündeme bizzat siz getiriyorsunuz” dedi.