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Yaşam

ANTALYA İKİNCİ YAZI YAŞIYOR ANTALYA (A.A)

06 Kasım 2010 14:30

-ANTALYA İKİNCİ YAZI YAŞIYOR ANTALYA (A.A) - 06.11.2010 - Hava sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ile turistler sahillere akın etti. Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen Antalyalılar, Konyaaltı ve Lara plajlarını doldurdu.  Bazı vatandaşlar ve turistler plajda yürüyüş yapıp güneşlenmeyi tercih ederken, bir kısmı da  denize girip sıcak havanın keyfini çıkardı. Sahilde balık tutan bazı Antalyalılar, sabah kahvaltılarını da plajlarda yaptı.  Yaz aylarında çıktıkları yaylalardan havaların serinlemesiyle indiklerini söyleyen Mehmet Akman, ''Antalyalılar olarak biz bu mevsimde denize girmeyi daha çok seviyoruz. Sabah kalktığımızda havanın güneşli olduğunu görünce ailemle denize geldik'' dedi.

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