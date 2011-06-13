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Politika

ANTALYA HAVALİMANI'NDAN AK PARTİ BİRİNCİ ÇIKTI ANTALYA (A.A)

13 Haziran 2011 14:01

-ANTALYA HAVALİMANI'NDAN AK PARTİ BİRİNCİ ÇIKTI ANTALYA (A.A) - 13.06.2011 - Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup Antalya Havalimanı'nda oy kullanan vatandaşların oy dağılımı belli oldu. Antalya Havalimanı dış hatlar terminaline konulan iki sandıkta 10 bin 799 oy kullanıldı. Geçerli sayılan 10 bin 630 oyun 6 bin 658'ini AK Parti aldı. AK Parti'yi 2 bin 361 oyla CHP,  bin 173 oyla MHP izledi.  Oy dağılımı şöyle: AK Parti: 6.658 DP      :    73 CHP     : 2.361 EP      :    20 MP      :     7 LDP     :     8 SAADET  :   129 HEPAR   :    31 HAS Parti:   38 MHP     : 1.173 DYP     :    22 TKP     :    25 MMP     :    18 BBP     :    49 DSP     :    18

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