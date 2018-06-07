Antalya Havalimanı'nda oy kullanma işlemi başladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin yurtdışına açılan kapısı Antalya\'da 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yurtdışı seçmenlerin oy kullanma işlemleri başladı.

Antalya Havalimanı\'nda hizmet veren 2 dış hatlar terminalinde 5 sandık kuruldu. Saat 08.00\'den itibaren tatil veya memleket ziyaretleri için Türkiye\'ye gelen Türk vatandaşları sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. İlginin yoğun olduğu gözlenen oy kullanma işlemi için sandık görevlileri seçmenlere bilgilendirmeyle birlikte, biri cumhurbaşkanı adayları diğeri de milletvekilliği için siyasi partilerin yer aldığı iki pusula ile bir zarf veriyor. Kabinde oyunu kullanan vatandaşlar her iki oy pusulasını da tek zarfın içine koyarak, sandığa atıyor. Kabinlerde, oy kullanma işlemi sırasında fotoğraf makinesi ve cep telefonu ile girilemeyeceğine dair uyarı yazısı da bulunuyor.

ABD\'nin San Diego kentinde öğrenci olan Kağan Şahin oyunu kullandıktan sonra, \"Ülkemizin durumunu biliyoruz, inşallah hayırlısı olur\" dedi.

KKTC\'de öğrenci olan Elif Çelik ise Girne Amerikan Üniversitesi\'nde iç mimarlık okuduğunu ve oy kullanmak için Antalya Havalimanı\'na geldiğini belirterek, \"Oyumu kullandım, inşallah hayırlı sonuçlarla çıkarız, vatana millete hayırlı olsun\" diye konuştu.

Almanya\'nın Bremen kentinde yaşayan ve aslen Uşaklı olduklarını belirten Akif Karahan, şöyle dedi:

\"Oy işlemleri başladığı için bugün geldik ve bayramda memlekete gideceğiz. Yurtdışında ikamet ettiğimiz için mecburen gümrük kapılarında kullanıyoruz, memleketimizde kullanamıyoruz. Onun için memlekete gitmeden oyumuzu kullanalım öyle gidelim dedik.\"



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