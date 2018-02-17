Antalya Havalimanı'na 20 milyon Euro'luk yatırım

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ICF Airport, geçen yıl 26 milyon yolcuya hizmet veren ve bu yılki hedefi en az 30 milyon yolcu olan Antalya Havalimanı\'na, 20 milyon Euro\'luk ilave yatırım gerçekleştiriyor. Turizm sezonu öncesi hayata geçecek yatırımlar içinde vücut tarayıcıdan görme engellilere özel cep telefonu uygulamasına çeşitli yatırımlar bulunuyor.

Antalya\'ya bu yıl 14 milyonu yabancı, 17.5 milyona yakın turist bekliyor. Antalya Havalimanı işletici firması ICF Airport, turistlerin ilk izlenim noktası olan havalimanına, yıl içinde 20 milyon Euro\'luk yatırım yapacak.

YÜZDE 30 BÜYÜMEYLE 48 BİN 200 SLOT ALINDI

ICF Airport yönetim kurulu üyesi Yaşar Döngel, özellikle turizm sezonunun en yoğun olduğu yaz dönemi için şimdiden yüzde 30 artışla, 48 bin 200 slota (uçuş rezervasyonu) ulaşıldığını açıkladı. Yaşar Döngel, havalimanının, turist için kente geldiğinde ilk, ayrılırken de son izlenim noktası olması dolayısıyla büyük önem taşıdığını vurguladı.

10 YILDA YÜZDE 6 BÜYÜME ORTALAMASI

Antalya Havalimanı yolcu trafiğinin 2007\'den 2017\'ye kadar 10 yıllık süreçte ortalama yüzde 6 büyüme gösterdiğini belirten Döngel, aynı dönemde dünya turizmi yüzde 3.5-4 dolayında büyürken, Antalya\'nın gösterdiği bu performansla rakip ülkelerden yılda 2 puan pay aldığını aktardı. 2016\'da yüzde 44\'lük kayıpla kırılma yaşandığını, 2017\'de yüzde 58\'lik büyümeyle güçlü bir reaksiyon gösterildiğine dikkati çeken Yaşar Döngel, Antalya\'nın 2023\'teki 20 milyon turist hedefi için yüzde 9-10 civarında büyüme oranları göstermesi gerektiğini kaydetti.

AVRUPA\'DA EN YÜKSEK BÜYÜMEYİ YAKALADI

Yaşar Döngel, 2016 dış ve iç hatlar yolcu sayısı bakımından yapılan değerlendirmede Avrupa Havalimanları Birliği\'nin (ACI Europe) 10- 25 milyon yolcu arasındaki 2\'nci Grup kategorisinde yer alan Antalya Havalimanı\'nın, 2017\'de yüzde 38\'lik büyümeyle, bu kategoride Avrupa\'nın en yüksek büyümeyi yakalayan havalimanı olarak açıklandığını söyledi. Yaşar Döngel, 2017\'de yolcu sayısının dış hatlarda 18.5 milyon, iç hatlarda ise 7.5 milyon olmak üzere 26 milyona ulaşmasıyla ACI Europe\'da birinci gruba yükseldiklerini de kaydetti.

HEDEF AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

Gelecek yıl hazırlanacak trafik raporunda Antalya Havalimanı\'nın 2017 yılı yolcu sayısıyla 1\'inci Grup havalimanları arasında değerlendirileceğini aktaran Yaşar Döngel, “Birinci grupta, 2018 yılında büyüme oranları bakımından Avrupa\'da birinci olmayı hedefliyoruz. Bu yıl dış hatlarda 22.5 milyon, iç hatlarda ise 8.5 milyon olmak üzere toplamda 30 milyonun üzerinde yolcuya hizmet vermeyi planlıyoruz\" dedi. Döngel, bugünkü verilere bakıldığında Antalya\'nın 2018 yılı için en az 13 milyon turiste hazırlıklı olması gerektiğine de işaret etti.

YAPILACAK YATIRIMLAR

Havalimanında bu yıl apron ve pistlerde birçok düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Yine geçen yıllarda yağmur sularının toplandığı bölgelerle ilgili menfez çalışmaları yapılıyor. Kamu yatırımlarının da bir taraftan devam ettiği havalimanının güney kısmında iki pist arasındaki 1100 dönümlük arazinin, havalimanı master planına göre uçak bakım hangarları ve apronu yapılması için kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Yıkımın tamamlanmasının ardından Genel Havacılık Terminali ve Uçak Bakım Tesisleri inşa edilecek.

ELEKTRONİK ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMİ

Havalimanı sınırları dışına düşen bir uçağa acil müdahale için her pist başından acil çıkış yollarına kadar olan mesafede itfaiye ekiplerinin direkt ve hızlı müdahalesini sağlayacak acil ulaşım yolları ihalesi tamamlandı. Havalimanı çevresinin koruma ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bazı ülkelerde kullanılan elektronik çevre güvenlik sisteminin Antalya Havalimanı\'nda yapılması için DHMİ Genel Müdürlüğü\'nce ihalesi yapıldı.

PASAPORTTAKİ POLİS SAYISI 500\'E ÇIKIYOR

Terminal yatırımlarında pasaport kontrolde görev yapacak polis sayısı 320\'den 500\'e çıkartılıyor. Bir saatte 12 bin 138 yolcuya hizmet veren havalimanında bu uygulama, yığılmaları önleyecek. Terminal 1 ile iç hatlar terminali arasında ticari alanda hem iç hem de dış hat amaçlı kullanılabilecek şekilde 15 check-in kontuarı ve yüzde 100 bagaj taramasıyla birlikte bağımsız bagaj sistemi yapılıyor. Böylelikle 58 olan check-in kontuar sayısı 73\'e, 3 bin olan bagaj/saat kapasitesi de 4 bine yükselecek.

YENİ KAPILAR YAPILIYOR

Terminal 1 pasaport kontrol ve güvenlik alanı 1246 metrekareden yüzde 84 artışla 2 bin 296 metrekareye yükseltiliyor. Terminal 1\'de aynı anda çıkış yapak uçak sayısını artırmak için 2 uçak kapasiteli gate (kapı) yapılarak, 16 olan gate sayısı 18\'e yükseltiliyor. Ayrıca gelen yolcu bagaj alma paletleri, kapasitesini artırmak ve yolcu bekleme sürelerini düşürmek amacıyla uzatılıyor.

VÜCUT TARAYICILAR YERLEŞTİRİLDİ

Terminal 1, Terminal 2 ve iç hatlar terminallerinde merkezi güvenlik noktalarına toplam 12 adet vücut tarayıcı montajları tamamlandı. Bu vücut tarayıcıların 5\'i Terminal 1\'de, 5\'i Terminal 2\'de, 2\'si de iç hatlar terminalinde kullanılacak. Ayrıca Terminal 1, Terminal 2 ve iç hatlar terminallerinde tüm güvenlik noktalarına toplam 22 adet patlayıcı ve narkotik iz dedektörleri (EDT) cihazları yerleştirildi. Bunlardan 14\'ü dış hatlarda, 8\'i iç hatlarda kullanılacak.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü\'nün biometrik pasaport kontrol projesi kapsamında da pasaport kontrolünün yanında parmak iziyle kontrol ve yüzde 100 doğruluk sağlanan yüz tanıma sistemi hayata geçirildi. Yine üç terminalin merkezi güvenlik noktalarında toplam 13 adet sıvı patlayıcı tespit dedektörü sezon öncesinde hazır hale getirilecek. Güvenlik uygulamaları kapsamında Terminal 1\'deki giden yolcu Duty Free mağazası da biraz ileri alınarak yenilendi. Ayrıca yeme-içme alanları tamamen yenilendi.

HAC VE UMRE YOLCULARINA ÖZEL BÖLÜM

Bunların yanı sıra yolcu konforuna yönelik Terminal 1\'de toplam 17 adet erkek, kadın ve engelli tuvaletlerinden oluşan ıslak hacimler, bebek bakım odaları, abdest alma yeri de tamamen yenileniyor. Terminal 1\'den giden yolcu güzergahındaki engelli ve çocuklu yolcuların kullandığı asansör de büyütülecek ve sedye taşınabilir ölçülere uygun yenilenecek. Havalimanında Terminal 1\'de bir ilk olarak yapımı devam eden gate içinde \'hac\' ve \'umre\' yolcularının ihram giyinmeleri, abdest almaları ve namaz kılabilmeleri ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri özel ibadet alanları yapılıyor.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN CEP TELEFONU UYGULAMASI

Görme engelli yolcuların cep telefonlarına yüklenen uygulamayla terminaller içinde yönlerini bulmalarına, operasyonel alanlarla yeme-içme ve diğer ihtiyaç alanlarına destek almaksızın ulaşmalarına yardım eden bir telefon uygulaması da hayata geçirildi. Boni ve Apple işbirliğiyle dünyada bir ilk olan \'ICF Smart Steps\' uygulaması, görme engelli yolcuların yardıma ihtiyaç duymadan güvenli şekilde seyahatlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor.

CIP yolcuların kullanımı için tüm terminallerde ayrı bir giriş oluşturulacak. Yolcuların belli bir güzergahtan CIP salonlarına ulaşmalarını temin eden tadilatlar yapılıyor. Terminal 2 Gate bölgesindeki mevcut oyun alanı, çocuklu yolcuların ve çocuklarının konfor ve memnuniyeti için yenilendi.

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