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Kültür-Sanat

Antalya Film Forum 2016 için başvurular başladı

Forum, 19-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak

04 Ağustos 2016 20:38

Uluslararası Antalya Film Festivali  kapsamında üçüncü kez düzenlenen Antalya Film Forum (AFF) için başvurular başladı. Ortak yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi hedefleyen forum, 19-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Ortak yapım olanaklarını artırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi amaçlayan AFF’ye “Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platform” (Sunum), “Uzun Metraj Belgesel Pitching Platform” (Sunum), “Work In Progress Platform” (Yapım Aşaması) kategorilerindeki projeler katılabiliyor. Yapımcı ve yönetmenleri teşvik ederek projelerin uluslararası platformlarda görünürlüğünü arttırmak için çalışmalarını sürdüren AFF’ye başvurular, www.antalyaff.com web adresinde bulunan Antalya Film Forum sayfası üzerinden kabul edilecek.

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