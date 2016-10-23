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Kültür-Sanat

Antalya Film Festivali'nin 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' Harvey Keitel'ın oldu

Keitel, 'Taksi Şoförü', 'Piyano', 'Ulis'in Bakışı' başta olmak üzere unutulmaz filmlerde oynadı

23 Ekim 2016 00:39

ABD'li oyuncu Harvey Keitel, Antalya Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne lâyık görüldü. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 53'üncüsü gerçekleştirilen festival, bir haftalık programların ardından yarın akşam kapanış töreniyle sona erecek.

Kapanış gecesinde, Türkiye'nin başarılı sinema ve dizi oyuncularının yanı sıra, dünyanın sinema yıldızları da yer alacak.

"Taksi Şoförü", "Ucuz Roman", "Piyano", "Ulis'in Bakışı" başta olmaz üzere çok sayıda filmdeki unutulmaz performansıyla sinema tarihinde yer edinen usta oyuncu Harvey Keitel de törene katılacak.

Kapanış töreninde, Amerikalı oyuncu Keitel, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" alacak.

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Harvey KeitelAntalya Film FestivaliYaşam Boyu Başarı ödülü

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