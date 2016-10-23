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Kültür-Sanat

Antalya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi İlk Film Ödülü’nü yönetmenliğini Kıvanç Sezer’in yaptığı ‘Babamın Kanatları’ filmi aldı

23 Ekim 2016 03:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 53’üncüsü düzenlenen Uluslararası Film Festivali’nde Yaratıcı Ödüller ve Antalya Film Forumu ödülleri sahiplerini buldu.

Rixos Land of Legends’ta düzenlenen törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel, siyaset ve sanatın popüler olan ve olmayan yanları olduğunu söyledi. Son yıllara kadar kortejin festivalin en popüler kısmı olduğunu belirten Türel, “Ben, festivalin uluslararası boyutuna önem verdiğimde eleştirildim. Oysa sanatta biraz popülizm gereklidir. Sadece popülizm olursa, bu da doğru değil. Antalya Film Forumu’yla bir fidan diktik ve bu fidan dev bir çınar olacak. Festivalin zenginleştiğini görmek beni mutlu ediyor. Katılım da beklediğimizden iyi oldu” diye konuştu. 

 

‘Şehit Ömer Halisdemir Belgeseli’ ödüllendirildi

 

Belgesel dalında bu yıl ödülü, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir’in hayatının anlatıldığı ‘Ben Ömer’ adlı belgesel aldı. Belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç, “Bu ödülü Halisdemir ailesi adına alıyorum. Çok zorlu bir süreçte, güçlükle bu belgeseli yaptım. Amacım genç neslin böyle bir kahramanı bizden izlemesi” dedi.

 

‘Şişman olduğum için iş bulamadım’

 

Rengahenk Seçkisi’nde ödül alan ‘Yağmurlarda Yıkansam’ filminin yönetmeni Gülten Taranç ise şişman olduğu için iş bulamadığını söyledi. Taranç, “Kredi çekerek filmimi yaptım. Erkekler tarafından öldürülen kadınları anlattım. Şişman kadınlar vardır” dedi.

 

Ödüller


En İyi İlk Film: Babamın Kanatları- Kıvanç Sezer 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Toz- Haji Gül Aser 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Babamın Kanatları- Kübra Kip 
En İyi Kurgu: Genç Pehlivanlar 
En İyi Sanat Yönetmeni: Rauf- Devrim Ömer Ünal 
En İyi Görüntü Yönetmeni: Rauf- Vedat Özdemir 
FİLM-YÖN Derneği En İyi Yönetmen: Tereddüt- Yeşim Ustaoğlu 
Behlül Dal Jüri Özel Ödülü: Genç Pehlivanlar 
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Babamın Kanatları

 

İzleyici ödülleri

 

Belgesel Film Seçkisi İzleyici Ödülü: Ben Ömer 
Kısa Film Seçkisi İzleyici Ödülü: 7 Santimetre 
Rengahenk Seçkisi İzleyici Ödülü: Yağmurlarda Yıkansam

 

Antalya Film Forum ödülleri

 

Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödüllü: Kız Kardeşler ve Güven filmlerine 
Antalya Film Forum Belgesel Pitching Platformu Ödüllü: Ben de Buradayım ve Kim Mihri filmlerine  
Antalya Film Forum Work in Progress Ödülü Dijifilm: Daha 
Antalya Film Forum Work in Progress Ödülü: Mr Gay Suriye 
Antalya Film Forum Villa Kult Ödülü: Anadolu Leoparı 
Antalya Film Forum TRT Proje Geliştirme Ödülü: Şahmerdan

 

Festival yarın sona erecek

 

15 Ekim’de kortej geçişiyle başlayan festival, yarın Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kapanış töreniyle tamamlanacak. 

 

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