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Kültür-Sanat

Antalya Film Festivali'nde kaldırılan 'ulusal yarışma', İstanbul'da düzenlenecek

Ulusal Film Yarışması'nın kaldırılması sanatçıların ve sanatseverlerin tepkisine yol açmıştı

09 Ekim 2017 11:57

Antalya Film Festivali'nde kaldırılan 'ulusal yarışma' geri dönüyor. Ulusal Film Yarışması 20-27 Ekim tarihleri arasında  İstanbul'da Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'ulusal film yarışma kategorisi' kaldırılıp tek dalda uluslararası film yarışması bölümüyle devam kararı tepkilere yol açmıştı.

İnternet sitesinden yapılan duyuru ile Ulusal yarışmanın 20 -27 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşeceği açıklandı. Yarışmanın tekrar düzenleneceğinin açıklanmasının ardından birçok sanatçı ve sanatsever sosyal medya Twitter hesabı üzerinden müjdeli haberi paylaştı.

Ulusal Film Yarışması'nda jüri olarak Kadir İnanır, Sevin Okyay, Hülya Uçansu, Nihal Yalçın, Sarkis ve Tayfun Pirselimoğlu görev alıyor.

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