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Antalya Film Festivali için gelen Gerard Depardieu programını iptal etti, İstanbul'da kokoreç yedi

Depardieu'nun hayranları fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı

26 Ekim 2017 15:21

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin kapanış törenine katılmak üzere Türkiye’ye geldi. Ancak törenin sabahında Antalya programını iptal eden oyuncu, İstanbul turu yapmaya karar verdi. Depardieu dün (25 Ekim 2017) Beşiktaş'ta kokoreç ve ve midye yerken görüntülendi.

Hayranları, Beşiktaş’taki bir kokoreççide yemek yerken gördükleri Depardieu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. O karelerin Twitter’da paylaşılmasıyla Fransız oyuncunun İstanbul’da olduğu ortaya çıktı.

 

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