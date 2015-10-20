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Yaşam

Antalya engellilerle koştu

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Antalya'daki iki engelliye akülü sandalye hediye ederek örnek bir davranış sergiledi

20 Ekim 2015 19:35

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile (BEDD) işbirliği içinde gerçekleştirilen Color Sky 5K Renkli Koşusu’nun Antalya etabında bir engelli sporcu da mücadele etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp dünyaya yayılan 5 km’lik ‘Renkli Koşu’nun Antalya’da gerçekleşen ayağında Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel, ‘Hayatın renklerinde buluşalım’ sloganı ile destek verirken, derneği Antalya Şubesi Başkanı Sevinç Aktuğ da engellilere destek olarak bu başarılı organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Festival havasında gerçekleşen Color Sky 5K Renkli Koşuya katılan spor tutkunlarının ödedikleri kayıt ücretinin belirli bölümünü Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği’ne bağışlanıyor. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) Antalya'daki iki engelliye akülü sandalye hediye ederek örnek bir davranış sergiledi.

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