Antalya Edebiyat Günleri'nden tutuklu gazetecilere dayanışma mesajı

2. Antalya Edebiyat Günleri'nde, Silivri Cezaevi'nde bulunan Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık ile birlikte tutuklu tüm gazetecilere dayanışma mesajı gönderildi. Tutuklu gazetecilere gönderilmek üzere kartpostallar hazırlandı.

Cezaevlerine gönderilmek üzere hazırlanan ve şair/yazar Ayşegül Tözeren'in Twitter hesabından paylaştığı bazı kartlar şöyle:

Muratpaşa Öykü Ödülü, genç kayıplara adandı

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen ‘Muratpaşa Öykü Ödülleri' sahipleriyle buluştu. 'En İyi Öykü Kitabı' ödülünü alan Belma Fırat, 5 bin TL para ödülünü Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışladı. Fırat, "Bu ödülü geleceğimizin güvencesi ve umut ışığı olan gençlerimiz için Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlıyorum" dedi.

Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen geceye Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte katılırken aralarında Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal'in de bulunduğu yazın dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda edebiyatsever gecede yer aldı.

Antalyalı öykücü Nuri Erkal'ın 'Antalyalı İskele' isimli öyküsünün yorumlanmasıyla başlayan gecede, yazın dünyasının en canlı alanlarından biri olan öykü dalında geleneksel olarak verilen 'Muratpaşa Öykü Ödülleri' de bu yılki sahiplerine takdim edildi. Gecede, Oğuz Atay'dan Tomris Uyar'a, Sait Faik Abasıyanık'tan Murathan Mungan'a kadar birçok yazardan öyküler okundu, piyano, keman ve gitar dinletisi yapıldı.

Seçici Kurul'un 1 Ocak- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Türkçe yayımlanmış öykü kitapları arasında yaptığı değerlendirme sonucunda bu yıl, 'En İyi Öykü Kitabı' ödülü 'Kuyuda' kitabıyla Belma Fırat'ın olurken 'En İyi İlk Öykü Kitabı' dalında ise 'Şu Yağmur Bir Yağsa' ile 72 yaşında ilk öykü kitabını yayımlayan Kamil Erdem ödüle uzandı.

Seçici kurulda şu isimler yer alıyordu:

Feyza Hepçilingirler, Aysu Erden, Ayşegül Tözeren, Faruk Duman, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve geçen yılın ödül sahibi Hasan Özkılıç.

Ödülünü Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışladı

Yazarlara ödüllerini Başkan Ümit Uysal verdi. 'En İyi Öykü Kitabı' ödülünü alan Belma Fırat, 5 bin TL para ödülünü Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışladı. Fırat, "Bu ödülü geleceğimizin güvencesi ve umut ışığı olan gençlerimiz için Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlıyorum" dedi.

"Bu yolun acemilerinden biriyiz"

Edebiyat Gecelerinin yönetmenliğini üstlenen Çiğdem Bulut, Belediye Başkanı Murat Uysal'ın kaleme aldığı 'Kınık Dayının Koyu' öyküyü de okudu. Gecede konuşan Başkan Uysal, "Öykünün peşinden koşmak lazım. Öyküsüz asla yaşanma ihtimali yok. Ülkelerin, insanların sağlam öyküleri olması lazım. Bu öyküler sürekli çoğaltarak, geleceğe doğru, sürekli kendi cazibesiyle akarak devam etmesi lazım. Hayat sonsuz sayıda öykülerin birbirine eklenmiş hali diye düşünüyorum. Biz de bu yolun acemilerinden biriyiz" dedi.